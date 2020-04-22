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22.04.2020 09:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Перевернувшаяся у Байкала фура перевозила компоненты ракетного топлива

Текст: Екатерина Дементьева

Фура, перевернувшаяся 21 апреля возле прибайкальского поселка Култук Иркутской области, как выяснилось, перевозила компоненты ракетного топлива. О этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на своей странице Facebook.

"После аварии одна из бочек дала течь, и ее содержимое вытекло на трассу. В бочке - АК-27И (Меланж), это вещество представляет опасность при вдыхании его паров. При этом течь дал еще и бак фуры, из которого на дорогу потекли ГСМ. А это уже чревато крупными неприятностями: при соединении АК-27И с ГСМ вероятно возгорание", - отмечается в сообщении.

Фото: Светлана Латынина/ТАСС
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По словам главы Росприроднадзора, после того, как фуру подняли с помощью крана и оттащили в парковочный карман, место разлива обработали дезраствором. По предварительной информации радиохимической лаборатории, превышения ПДК вредных веществ нет.

Сегодня, 22 апреля, инспекторы Росприроднадзора получат пробы почвы. В ближайшее время будут готовы результаты их анализа. После этого будет понятен ущерб, нанесенный окружающей среде.

"Ситуацию держим на контроле", - подчеркнула Светлана Радионова.

Отметим, что место ДТП находится в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

Напомним, накануне на 93 километре федеральной трассы Р-258 "Байкал" съехала на обочину и перевернулась автоцистерна. Часть ее содержимого пролилась на дорогу. Жителей ближайших к трассе улиц Култука попросили покинуть дома на время ликвидации ЧП. При этом, состав содержимого цистерны не раскрывали ни местные власти, ни службы МЧС. Вещество смыли с дороги на обочину.

Движение по трассе было перекрыто на несколько часов.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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