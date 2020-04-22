Сотрудники "РГ" в Кузбассе посадили мини-сквер

Мини-сквер появился сегодня перед офисным центром на проспекте Октябрьском в Кемерове, где уже пятнадцатый год работает кузбасский филиал "Российской газеты".

Идея посадить деревья пришла не вдруг, а после того, как бывшая зеленая зона возле здания была заасфальтирована под парковку. И вместо раскидистых кленов, которые зимой облюбовывали снегири, под нашими окнами зашумели авто всех мастей.

Вот мы и решили: парковочные места - конечно, дело нужное, но в таком экологически проблемном городе, как Кемерово, лишних деревьев тем более не бывает. Озеленительный субботник до окончания пандемии коронавируса откладывать не стали (природа ждать не может), а наметили его на самый что ни на есть традиционный день - 22 апреля.

Позвонили давним партнерам "РГ" - ученым Кузбасского ботанического сада Института экологии человека СО РАН, и те любезно предоставили нам саженцы липы и рябины. Крепкие, адаптированные к сибирским условиям шестилетние деревца прямо из питомника лично доставил к нам на Октябрьский доктор биологических наук Юрий Манаков. Он же руководил процессом посадки. А подготовить место для саженцев помогла администрация и сотрудники офисного центра.

Теперь у нас появилась приятная забота: не дать деревцам засохнуть от аномальной апрельской жары (столбик термометра неумолимо движется к плюс тридцати). А Юрий Манаков с коллегами на днях отправится в очередную экспедицию: собирать материал для работы над проектами сразу двух новых особо охраняемых природных территорий - в Беловском и Прокопьевском районах. Там много угольных разрезов, и только создание природных заказников помогает сохранять уникальные уголки родного края с их краснокнижной флорой и фауной. В этом деле, к слову, все активнее участвуют угольщики: новые ООПТ тоже будут сформированы при содействии крупной добывающей компании. Ждет своего часа и проект первого в Кузбассе природного парка регионального значения в Междуреченском районе - от Поднебесных Зубьев до Сурак-Куйлюмского мегалитического комплекса у поселка Ортон, где летом 2019-го вместе с ботаниками побывала гуманитарная экспедиция "Российской газеты".