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Проект: В регионах

СУЭК откроет в Ленинске-Кузнецком мемориал к юбилею Победы

В компании "СУЭК-Кузбасс" продолжается активная подготовка к достойному празднованию 75-летия Великой Победы.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

На всех предприятиях организовано проведение, начиная с февраля, трехмесячной "Трудовой вахты Памяти" с еженедельным промежуточным подведением итогов производственного соревнования. Награждение лучших очистных и подготовительных бригад, экипажей экскаваторов и автомобилей, коллективов цехов и участков планируется провести в дни празднования юбилея. Конечно, это и все другие мероприятия будут производиться в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, направленными на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Особое внимание уделяется людям, прошедшим Великую Отечественную войну. Сегодня на учете ветеранских организаций предприятий АО "СУЭК-Кузбасс" состоит 12 фронтовиков, 127 тружеников тыла, 12 вдов, трое участников блокады Ленинграда и один узник концентрационных лагерей. Все они дополнительно к федеральной поддержке получат по 15 тысяч рублей материальной помощи от компании. Также до начала майских праздников ветеранам будут вручены продуктовые наборы и поздравительные открытки с самыми добрыми пожеланиями от генерального директора АО "СУЭК-Кузбасс" Евгения Ютяева.

В СУЭК стало хорошей традицией открывать в юбилеи Великой Победы мемориалы. В этом году такое памятное место создается в Ленинске-Кузнецком. Полностью реконструируется сквер, расположенный рядом с Центром подготовки и развития персонала (ЦПиРП). Его центральной частью станет скульптурная экспозиция, увековечивающая одну из самых сильных эмоций Победы - встречу рядового бойца, вернувшегося с фронта, со своей женой и сыном 4-5 лет, который, возможно, впервые в жизни осознанно увидел какой он - его героический отец. Отольет фигуры из бронзы красноярский скульптор, член Союза художников России Константин Зинич. А на открытии мемориала будут высажены молодые деревья.

Очень важно, что часть средств на создание монумента "поколению победителей" было собрано самими сотрудниками предприятий компании. Так горняки проявили сопричастность к этой великой странице в истории нашей страны.

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

И еще одно знаменательное событие произойдет в дни празднования юбилея Победы - в Музее шахтерской славы Кольчугинского рудника будет подготовлена экспозиция, посвященная боевому пути 376-й Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии. Ее еще по праву называют "шахтерской", потому что именно земляки этой профессии, составили основу при формировании осенью 1941 года. У дивизии был очень тяжелый путь к победе. Она много раз переформировывалась, потому что почти весь личный состав в ходе жестоких боев был либо ранен, либо убит. Но воевала она достойно. Существует такой факт. В 1945 году Сталин запросил у маршала Василевского, сколько дивизий и какие ни разу не отступали. Всего таких оказалось семь из более четырехсот, в том числе 376-я Краснознаменная Кузбасско-Псковская стрелковая дивизия.

- В экспозиции о дивизии собраны многочисленные фотографии, документы, оружие, артефакты с мест боев и другие реликвии, воссоздающий атмосферу того сурового времени, - говорит директор по персоналу и АХД АО "СУЭК-Кузбасс" Александр Машнюк. - Большую роль сыграют современные интерактивные технологии, аудио- и видеоряд. На будущих посетителей, особенно молодых, наверняка произведет впечатление реконструкция военного блиндажа. Его макет из дерева уже возведён. Вскоре внутреннее пространство наполнится соответствующими предметами, звуками. Центром инсталляции станут фигуры бойцов, пишущих письма с фронта своим родным.

А в соседнем зале будет представлен "Бессмертный полк", состоящий из более чем четырехсот фотографий родственников сотрудников предприятий компании "СУЭК-Кузбасс", сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших Великую Победу в тылу.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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