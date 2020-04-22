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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Омске попросил о помощи детский хоспис

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Омский детский хоспис, который строили всем миром, бьет тревогу. Благотворители, которые прежде стабильно поддерживали проект, из-за коронавируса перестали это делать, и сотни смертельно больных детей могут оказаться без помощи.
Фото: Благотворительный центр "Радуга" Фото: Благотворительный центр "Радуга"
Фото: Благотворительный центр "Радуга"

- Мы существуем на пожертвование неравнодушных граждан. Благодаря им 128 семей с неизлечимо больными детьми получили неоценимую помощь, - пояснил "РГ" руководитель благотворительного центра "Радуга" Валерий Евстигнеев. - Но таких семей у нас в регионе в десять раз больше. Им, как никому другому, нужны внимание и забота. Однако нынешняя ситуация ставит под удар существование проекта. Объем пожертвований упал на 83 процента. Наши постоянные благотворители, половина из которых - предприниматели, как будто в одночасье о нас забыли.

Фото: Центр городских волонтеров.
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Первый в Западной Сибири детский хоспис, который строили всем миром, в том числе на средства Президентского гранта, уникален тем, что тяжелобольные дети могут пребывать здесь бесплатно и круглосуточно, причем вместе с родителями. Врачи делают все, чтобы в последние дни своей жизни ребенок не чувствовал боли, не испытывал страданий. Психологи - все, чтобы поддержать родителей.

Потребность в хосписе назрела давно. Пожертвования шли отовсюду. Проект поддержали Владимир Спиваков, Лия Ахеджакова, Алла Покровская. Специалисты прошли обучение в Германии. Дети и родители получают здесь 20 видов медицинских услуг.

Хоспис построен по европейским стандартам. Недельный бюджет содержания одной семьи составляет 41,5 тысячи рублей. Сюда входит шестиразовое питание, лекарства, проживание, услуги персонала, мастер-классы для мам и другое. Родители, столкнувшиеся с бедой, лучше других понимают, насколько это важно.

- Мы жили в полном вакууме, зацикленные на непроправимом и уверенные в том, что тяжелые ребятишки по большому счету никому не интересны. И вдруг распахнулось окно в другой мир, - делится жительница Речного поселка, мать страдающего ДЦП и эпилепсией подростка Екатерина Сирадова. - Врачи и психологи нам не только помогли, но и многому научили. Прежде я и представить себе не могла, что можно стать счастливой, если знаешь, как управлять ситуацией, как правильно ухаживать за сыном, успокаивать, не обижаться на судьбу. И теперь я понимаю, как преодолеть страхи, сделать жизнь лучше. И делюсь своими знаниями с односельчанами.

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По словам специалистов, сейчас хоспис поддерживают, главным образом, обычные граждане, пенсионеры, студенты. Предпринимателей остались единицы, но они есть, и считают, что, несмотря на кризис, средства на благотворительность всегда можно найти.

- Эти деньги не спасут бизнес. А друзья познаются в беде, - считает руководитель парфюмерной сети Ирина Данилова. - Что такое сто рублей по сравнению со страданиями смертельно больных детей и их родителей. Для человека - вполне подъемная сумма, а помноженная на коллектив, это уже неплохое подспорье для хосписа. Мы уже много лет поддерживаем "Радугу", благотворительность - это часть нашей корпоративной культуры, и будем продолжать эту традицию. Особенно теперь, в сложный период пандемии коронавируса. Это тот вклад, который делает нас людьми. За что нам никогда не будет стыдно. И мы призываем всех неравнодушных людей последовать нашему примеру.

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