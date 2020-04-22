Чиновники и силовики стали бриться налысо вслед за Кадыровым

Своеобразный флешмоб, инициатором которого стал глава Чечни Рамзан Кадыров, стал популярен как в республике, так и за ее пределами. Накануне руководитель северокавказского региона в ответ на просьбы жителей открыть в Чечне парикмахерские побрился налысо, сообщив, что это очень полезно.

Позже на своей странице в Instagram он опубликовал видео со словами: "В далекой юности, когда старшие нам брили головы, они при этом не забывали отвесить легкий подзатыльник, приговаривая: "Пусть обойдут тебя болезни и несчастья". Издревле у наших древних предков бритье головы считалось неким очищением от разного рода земных напастей". Далее Кадыров передал эстафету "всем друзьям и братьям".

И ее уже подхватили в министерстве здравоохранения Чечни. "Руководящий состав минздрава ЧР одним из первых принял эстафету от главы республики", - написал министр Эльхан Сулейманов, опубликовавший на своей странице в соцсети в подтверждение снимок с побрившимися чиновниками.

Также в эстафете принял участие председатель чеченского парламента Магомед Даудов, министр МВД ЧР Руслан Алханов. А министр транспорта и связи Рамзан Черхигов опубликовал в своем аккаунте еще и фото нескольких своих внуков, побритых налысо, со словами: "В нашем полку пополнение! Мои внуки готовы к встрече месяца Рамадан!".

Не остались в стороне и сотрудники подразделений МВД и Росгвардии, которые размещают в Сети свои фотографии с соответствующими прическами. К флешмобу также присоединились жители других регионов России.

Кстати

Согласно информации на 22 апреля, в Чечне коронавирусом болеет 323 человека.

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