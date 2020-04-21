Новости

Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские 20:45
ВОЗ: Коронавирус нанесет удар по Африке 20:43
В Саранске общественный транспорт будет ходить только утром и вечером 20:32
В Самаре больницу закрыли как очаг распространения COVID-19 20:17
В Орловской области умер второй пациент с коронавирусом 20:12
Мурашко призвал организовать защиту пациентов и медперсонала 19:54
В Италии выписали рекордное количество больных коронавирусом 19:50
Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков 19:28
В Казани возбудили уголовное дело против ректора КНИТУ 19:25
Саудовская Аравия готова на дополнительное сокращение добычи нефти 19:25
Голкипер Демченко подписал контракт с "Монреалем" 19:21
Свидетель по делу обвиняемого в шпионаже Уилана рассказал о его интересах 19:20
Евро рос выше 84 рублей 19:20
Освобожденные из пиратского плена жители Дона вернулись домой 19:19
В Петербурге госпитализирован председатель комитета по здравоохранению 18:59
В Белгородском онкодиспансере выявили два очага коронавируса 18:58
В Ангкоре в слое с древними статуями Будды нашли велосипедный звонок 18:37
Ростуризм: Текущая ситуация дает уникальный шанс внутреннему туризму 18:32
В Петербурге подтвердили три новых смерти от COVID-19 18:32
В Хакасии скончался первый пациент с коронавирусом 18:31
Минобороны: Распространители фейка о COVID в Военном университете будут наказаны 18:31
В Ялте задержали продавца пропусков на свободное перемещение по Крыму 18:25
Умер актер из "Санта-Барбары" и "Зеленых просторов" Том Лестер 18:23
Из Краснодара в Сочи после ремонта тоннеля снова пустят поезда 18:22
Мурашко предложил проактивно лечить пациентов с хроническими заболеваниями 18:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
21.04.2020 20:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

Рамзан Кадыров своеобразным способом решил проблему с закрытыми в республике парикмахерскими. Глава региона побрился налысо.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики
Кадыров посетил больницу, где лечат больных коронавирусом

Запись с политиком в новом образе опубликовал в Instagram региональный канал Грозный ТВ. Свой поступок Кадыров назвал советом местным жителям, которые ранее во время заседания оперативного штаба просили открыть парикмахерские.

- Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы, - заявил глава Чечни.

Сейчас на территории региона действует режим строгой самоизоляции граждан, а также комендантский час. Так передвижение по республике разрешено только сотрудникам правоохранительных органов, госвласти, а также предприятий и организаций, поддерживающих функционирование городов и населенных пунктов. В аэропорту Грозного действует один рейс - из Москвы и обратно. Воздушная гавань принимает только пассажиров со справкой, подтверждающей, что у человека нет коронавируса.

Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле назвали "свистопляской" обвал цен на нефтяные фьючерсы в США
Евро рос выше 84 рублей
Греф спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом
Средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
Правительство предложило ввести электронную однократную визу
Какими средствами можно гарантированно уничтожить коронавирус
Пять способов подключить интернет на даче