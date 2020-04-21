Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Рамзан Кадыров своеобразным способом решил проблему с закрытыми в республике парикмахерскими. Глава региона побрился налысо.

Запись с политиком в новом образе опубликовал в Instagram региональный канал Грозный ТВ. Свой поступок Кадыров назвал советом местным жителям, которые ранее во время заседания оперативного штаба просили открыть парикмахерские.

- Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы, - заявил глава Чечни.

Сейчас на территории региона действует режим строгой самоизоляции граждан, а также комендантский час. Так передвижение по республике разрешено только сотрудникам правоохранительных органов, госвласти, а также предприятий и организаций, поддерживающих функционирование городов и населенных пунктов. В аэропорту Грозного действует один рейс - из Москвы и обратно. Воздушная гавань принимает только пассажиров со справкой, подтверждающей, что у человека нет коронавируса.