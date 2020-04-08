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08.04.2020 13:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аэропорт Грозного перестал принимать пассажиров без теста на COVID-19

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В аэропорту Грозного не будут принимать пассажиров без справки о том, что человек прошел тест на коронавирус. Речь идет как о тех, кто улетает из Чечни, так и о прибывших в регион, сообщили на официальной странице воздушной гавани региона в Instagram.

Фото: iStock
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- Начиная с субботы, 11 апреля 2020 года, пассажирам всех рейсов "Москва-Грозный" обязательно необходимо иметь при себе справку о прохождении теста на коронавирус. Будут допущены только те пассажиры, у которых будет документ об отрицательном результате на COVID-19, - заявили в аэропорту.

Там также добавили, что руководство рекомендовало авиакомпаниям не продавать билеты тем, у кого нет такой справки. Также на борт не пустят всех, у кого не будет при себе результатов теста на коронавирус. Кроме того, все пассажиры в аэропорту и в самолете должны быть в защитных масках.

- Пассажирам, уже имеющим на руках билеты на даты, начиная с 11.04.2020, настоятельно рекомендуем в срочном порядке сделать тест на коронавирус, - отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Раннее там же заявили, что не будут принимать тех, у кого нет прописки в регионе. Кроме того, сейчас в республике введен комендантский час.

Напомним, сейчас в Чечне подтверждено 22 случая коронавируса. Одна пациентка скончалась, 15 человек выздоровели.

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