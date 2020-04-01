В Чечне от коронавируса умерла приехавшая из Москвы женщина

В Грозном скончалась 82-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус. Об этом в среду "РГ" сообщили в управлении Роспотребнадзора по Чечне.

Как уточнили в ведомстве, женщина ранее вернулась из Москвы, где гостила у родственников, которые не так давно были за границей. Пенсионерка отправилась после этого в Чечню в плацкартном вагоне. В республике ее состояние ухудшилось, после чего у нее диагностировали коронавирус COVID-19.

Скончалась пациентка сегодня утром, уточнили в региональном Роспотребнадзоре. Кроме того, сейчас в регионе находятся девять человек, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Все они изолированы.

Ранее в Чеченской Республике ввели жесткие меры для населения в связи с угрозой распространения коронавируса. Сейчас по региону могут передвигаться только экстренные службы и правоохранители.