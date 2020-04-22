В Чечне бесплатно раздадут 500 тысяч масок

Жители Чеченской Республики бесплатно получат защитные медицинские маски. Их уже закупили на средства благотворительного фонда, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

- Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова закупил около 500 тысяч медицинских масок для жителей республики, их раздадут бесплатно, - заявил глава региона во время прямого эфира в Instagram.

Партию масок раздадут добровольцы и волонтеры в ближайшие четверг и пятницу.

Кадыров также отметил, что в последние дни удалось локализовать очаг распространения инфекции в регионе.

Напомним, ранее глава региона посетил больницу, где лечат больных коронавирусом. Он отметил, что пациенты обеспечены всем необходимым.

Сейчас в регионе зафиксировано 323 случая коронавирус. Скончались 6 пациентов. 19 человек выписаны из больниц.