В закрытом на карантин Пятигорске второй раз за неделю сменился мэр

В Пятигорске уже дважды за неделю сменился глава города. Об очередной перестановке в руководстве сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Как стало известно, Лев Травнев, который всего неделю возглавляет город, заявил о том, что заболел и уходит на больничный.

- Лев Николаевич проинформировал меня, что состояние его здоровья ухудшилось. К счастью, речь не о коронавирусе. Но надо пройти обследования, уйти на больничный на несколько недель. Я это решение поддержал, - заявил Владимиров.

Между тем в городе введен карантин. Напомним, ранее в Пятигорске зафиксировали быстрый рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Не справившийся с ситуацией предыдущий мэр города Андрей Скрипник подал в отставку. Его пост занял Лев Травнев, который ранее уже возглавлял эту должность на протяжении нескольких лет.

В связи с болезнью Травнева вновь освободившийся пост главы Пятигорска, а также руководителя оперативного штаба займет Дмитрий Ворошилов, который до этого был заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. Таким образом, это вторая перестановка на должности городского сити-менеджера за неделю.

Кстати, сейчас в городе существенно усилены меры контроля за передвижением граждан, введен карантин. Все автомобиле на въезде в город проверяют правоохранители. Улицы города, которые ранее, несмотря на действующий в крае режим самоизоляции, были весьма оживленными, теперь заметно опустели. А курортная зона, где находится в том числе знаменитый Провал и памятник Остапу Бендеру, и вовсе лишились посетителей.

По данным Роспотребнадзора, на 22 апреля в Ставропольском крае зафиксировано 277 случаев коронавируса, 5 летальных исхода. 37 человек уже покинули лечебные заведения.