Как соблюдают режим изоляции и чем занимаются актеры и режиссеры

Алексей Герман-младший: Самое время покопаться в себе

- Во время карантина мы с женой (художник Елена Окопная - прим. ред.) занимаемся разбором старой жизни, которая накопилась, - рассказал "РГ" кинорежиссер Алексей Герман-младший. - Разбираем вещи, фотографии, рукописи - свои и родительские. Пытаемся привести дом в порядок. Это одно.

Также смотрим образовательные программы, документальные фильмы. Благодаря моей жене. Она человек сильный, а я, слабый, погружаюсь в какие-то необязательные культурные события, и Лена правильно делает - заставляет меня заниматься полезными вещами.

Съемки нашего фильма "Воздух" (военная драма, время действия - начало Первой мировой войны) остановлены. Это большое производство, там было задействовано около 350 человек из разных городов. Кто-то приезжал из-за границы. Мы должны были снимать в Питере, в Европе, но это стало уже невозможно. В такой ситуации сейчас и другие кинематографисты.

Мое мнение о карантине: это время, прежде всего, не для каких-то свершений, потому что все равно всю работу дома не сделать. Во всяком случае, нам. Когда это все закончится - неизвестно. Очевидно, что впереди сложный период жизни. Пройти его предстоит всем. Трудно будет выходить из кризиса всем - и бюджетникам, и владельцам бизнеса.

Наверное, сейчас как раз самое время покопаться в себе, разобраться в человеческих отношениях, позаниматься семьей и, как ни странно, выдохнуть. Поднакопить какую-то энергию. Не терять ее в бессмысленном ожидании катастрофы - это от нас не зависит. От нас зависит - не распространять вирус, не стать переносчиком заразы, дистанционно поддерживать рабочие отношения.

Алексей Герман-младший - автор фильмов "Гарпастум", "Бумажный солдат", "Под электрическими облаками", "Довлатов".

Дмитрий Светозаров. Фото: Владимир Бертов

Дмитрий Светозаров: Жду, когда мы забудем этот проклятый вирус

- Собравшись отвечать на вопрос "Российской Газеты", вдруг с удивлением понял, что, оказывается, последние лет пятнадцать жил в самоизоляции! Иначе говоря, как мало изменилась моя жизнь в Комарово. Ежели, конечно, исключить время производства фильмов - признался кинорежиссер Дмитрий Светозаров.

- Утром и вечером гуляю по сосновому комаровскому лесу со своими любимыми женой и собакой. Потом часа четыре провожу у компьютера, сочиняю короткие (страниц шесть-семь) новеллы, которые, как китайские бумажные игрушки, которые, будучи помещены в воду, распускались, могут быть с легкостью потом превращены в сценарии. Один - полнометражный - сценарий комедии для Олега Басилашвили и Рудольфа Фурманова уже написал и отправил в Министерство культуры на конкурс…

Стал чаще разговаривать по Скайпу с родными и друзьями - с единокровным братом Юликом Жеймо, который живет в Польше, художником Мариком Капланом - во Франции, Аркадием Красильщиковым - в Израиле. Все они тоскуют и мучаются в изоляции, куда более строгой, чем у нас тут, в Петербурге. А еще говорят: хорошо там, где нас нет!

Больше времени провожу на кухне: я, признаюсь, гурмэ, люблю готовить и вкусно поесть! К счастью, местные продуктовые лавки еще не оскудели.

Стараюсь каждый день пополнять коллекцию под названием "Чужие мысли", куда записываю попавшиеся мне небанальные, парадоксальные или просто - точные высказывания разных авторов. Вот, например, последнее, из Мариенгофа: "Выглядят … несколько поглупевшими, как это бывает с людьми, только что вышедшими из парикмахерской". По-моему, удивительно точно!

Вечерами смотрю спутниковое или интернет-телевидение. Господи, сколько макулатуры ежедневно создает киноиндустрия! Ну а перед сном читаю. К сожалению, моя комаровская библиотека вот-вот иссякнет, а ее не пополнить - закрыты книжные магазины. Приходится перечитывать - любимого Леонида Добычина, Юрия Тынянова (что за писатель! Его "Восковая персона" - это что-то колоссальное!). Восполняя пробелы в образовании, добрался аж до Кнута Гамсуна. За исключением замечательного "Голода", все остальное читаю, как в детстве принимал горькое лекарство - с отвращением, но упорно.

Ну, и, конечно, с нетерпением жду, когда мы забудем этот проклятый вирус и глобальную истерику вокруг него, как страшный сон. Вот отрывок из письма моего друга, замечательного сценариста Аркадия Красильщикова - надеюсь, Аркаша простит мне, что делаю это без его согласия: "Знаю, коронавирус исчезнет тогда, когда он нам надоест. Он жив сегодня нашим немереным, паническим, всеобщим интересом к нему. Он, мерзкий, не исчезает просто потому, что мы все о нем думаем, им дышим, о нем говорим. Он раздулся от тщеславия до немыслимых размеров. Он - лидер, он - чемпион, он - полное заполнение нашего бытия. Мы просто не снимаем "корону" с нашей бедной, обезумевшей от страха, головы. Впрочем, появляются первые признаки усталости от чрезмерного внимания к новоявленной напасти. И обязательно наступит перелом. Нас станет тошнить от этой гадости. Мы уберем вирус прочь, как сгнивший, просроченный продукт из холодильника".

Дмитрий Светозаров - автор фильмов "Агент национальной безопасности", "Преступление и наказание", "Фаворский", "По имени Барон".

Юрий Смекалов. Фото: из личного архива Юрия Смекалова

Юрий Смекалов: Нужно привести себя в тонус

- Изоляция стала вызовом для всего театрального сообщества. Неизвестно, когда мы сможем встретиться со зрителями, и это настоящее испытание, - считает Юрий Смекалов, солист и хореограф Мариинского театра, художественный руководитель творческого объединения MAD Company. - Тяжело моему родному Мариинскому театру. Многие артисты теряют форму.

Отсутствие ежедневных выступлений и классов, а еще непонимание, когда этот вынужденный перерыв закончится, дестабилизирует. Театр "Приют комедианта", где идут мои постановки, столкнулся с теми же проблемами. Почти каждый день созваниваемся с коллегами и стараемся друг друга поддержать.

Сейчас вместе с моей командой MAD Company придумываем, как можно существовать в этих обстоятельствах. Еще в начале карантина мы разработали план действий, который позволит нам беречь себя и окружающих и в то же время не останавливать творческую работу. Работаем сразу над двумя спецпроектами.

Запустили виртуальную лабораторию, где создаем танцевальные проекты вместе со зрителями. Например, на прошлой неделе вместе с подписчиками в Instagram праздновали премьеру новой произвольной программы чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой. Зрители голосовали за выбор музыки, рекомендовали нам, какие движения включить в программу, тем самым включаясь в общий творческий процесс. Программа полностью готова, и дело за малым - перенести ее на лед.

Не выходя из дома, создаем новую версию спектакля Infinita Frida в пространстве интернета. С этой постановки в 2013 году началась история MAD Company. Для нас символично, что именно этот спектакль станет первым балетом в новом формате. В проекте участвуют прекрасные артисты из Мексики, Германии и России. Зрители вновь смогут следить за подготовкой через прямые эфиры в Instagram, но для самой премьеры мы придумали форму, которую пока держим в секрете.

Наконец нашлось время на доработку моей методики. Давно хотел выпустить тренинг, который подойдет и профессиональным танцовщикам, и людям, не связанным с балетом. Методика позволит сохранять физическую форму, а еще познакомиться с возможностями своего тела. Тестировать ее начнем уже на следующей неделе. Я буду проводить тренировки в прямом эфире три раза в неделю со всеми желающими. Заниматься будем строго по утрам!

Мне кажется, нам просто необходимо сосредоточиться на сохранении правильного режима дня и внутреннего баланса. Нужно привести себя в тонус - в ближайшее время придется очень много работать.

"РГ" продолжит публиковать рассказы известных людей о своей самоизоляции.

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