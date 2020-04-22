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22.04.2020 14:38
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Кокорин рассказал о предложении "Зенита" по новому контракту

Текст: Максим Домчев
Нападающий Александр Кокорин, завершающий сезон на правах аренды в "Сочи", рассказал о возможности продления контракта с "Зенитом", контракт с которым у футболиста действует до конца нынешнего чемпионата.

По словам спортсмена, клуб из Санкт-Петербурга предлагал ему новый контракт, однако самого договора пока так и не представили.

"Мне сказали, что, скорее всего, этот вопрос будет решен до мая, однако до конкретики дело не дошло, - сказал Кокорин в интервью Bobsoccer. - В устной беседе мне дали понять, что, скорее всего, да, контракт будет предложен, однако, учитывая все то, что происходило последнее время, я хотел видеть конкретные шаги, доказывающие, что во мне заинтересованы".

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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По словам Кокорина, у него нет обиды на клуб даже с учетом того, что "Зенит" не заплатил ему зарплату за год, который он был не на свободе.

"К этой теме в дальнейшем я возвращаться не планирую. Могу сказать, что со своей стороны ставлю точку в финансовых вопросах с "Зенитом". Понятно, что недополучил за год контракта, что надо было закрыть вопрос по той ситуации, в которой я оказался, но честно скажу: в этом плане абсолютно не переживаю. Понятно, что я не бедный человек и смогу прокормить свою семью. У моих близких сейчас все хорошо, это самое главное", - сказал Кокорин.

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