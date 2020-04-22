Известную российскую певицу Татьяну Буланову начали готовить к выписке из научного исследовательского центра имени Алмазова, где она провела последние полторы недели с подозрением на микроинсульт.

Как сообщил "РГ" концертный директор певицы Константин Сергеев, выпишут Буланову 23 или 24 апреля.

- Таня чувствует себя прекрасно и очень хочет домой, - отметил Сергеев.

Напомним, 11 апреля Татьяна Буланова в связи с резким ухудшением самочувствия была госпитализирована. До этого в течение нескольких дней она жаловалась на боли в левой руке. Певицу сразу же поместили в реанимацию.

Врачи предположили, что у певицы может быть предынсультное состояние, шесть дней она провела в реанимации, затем Буланову перевели в обычную палату, где она находится по сей день.