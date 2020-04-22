В Петербурге за соблюдением самоизоляции начали следить с беспилотника

В Петербурге для контроля за соблюдением ограничительных мер в режиме самоизоляции граждан во время пандемии коронавирусной инфекции задействовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Как сообщили в городском комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, с его помощью сейчас патрулируют береговую линию Финского залива в Курортном районе.

С прошлого года БПЛА входит в состав оборудования Поисково-спасательной службы, с его помощью ищут людей в лесах, на льду и на воде. Сейчас он задействован для профилактической работы, но одновременно операторы этой авиатехники получают дополнительную тренировку.

- Беспилотник оборудован камерой высокого разрешения и системой воспроизведения звука, - рассказали в комитете. - При необходимости видеозапись может использоваться для фиксации правонарушений и передаваться в правоохранительные органы.

По мнению спасателей, патрулирование с воздуха оказывает на граждан более сильный эффект - действует эффект неожиданности и схожесть с фантастическими художественными произведениями. Поэтому в дальнейшем беспилотное патрулирование будет проводиться и в других районах города.

Напомним, сейчас в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции в Петербурге официально введен режим повышенной готовности, который налагает на граждан ряд ограничений и запретов. Без необходимости горожанам рекомендовано не выходить из дома, а за посещение парков, скверов, детских площадок предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.

По итогам дня 21 апреля в Северной столице заболевшими коронавирусом числятся 2267 человек, 14 из них умерло.