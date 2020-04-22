Видео: Экипаж "Крузенштерна" отдал почести погибшим морякам

На калининградском барке "Крузенштерн", который вошел в Черное море в ходе трансатлантической экспедиции, прошла церемония отдания почестей морякам Черноморского флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили в Медиацентре кругосветного плавания парусников Росрыболовства, церемония состоялась перед заходом в порт Новороссийск. На борту барка прошло торжественное построение экипажа и курсантов, был приспущен Государственный флаг РФ, с парадного трапа на воду спустили венок в честь павших героев.

Участники церемонии минутой молчания почтили память моряков-черноморцев, погибших в боях во время Керченско-Феодосийской операции, битвы за Кавказ, при обороне Одессы и Севастополя и в других сражениях.

Сегодня "Крузенштерн" готовится швартоваться в порту Новороссийска. Барк прибывает сюда досрочно. Программа пребывания в городе-герое еще уточняется.

По первоначальному плану, парусник должен был зайти в Новороссийск 8 мая и встретить здесь День Победы. Но маршрут сократился из-за пандемии коронавируса, из графика заходов "Крузенштерна" были исключены порты Касабланка (Марокко) и Хайфа (Израиль).