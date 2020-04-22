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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пропавший в Крыму замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Леонид Ошарин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Леонид Ошарин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Леонид Ошарин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Крыму найден мертвым пропавший без вести 47-летний замруководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, которого более двух недель не могли найти родственники и полиция. Об этом "РГ" сообщила пресс-служба ГСУ СК по Республике Крым.

- Благодаря розыскным мероприятиям тело мужчины обнаружено сегодня в одной из арендованных квартир Ялты, - рассказали в ГСУ СК. - Предварительно, следов криминальной смерти на теле нет.

Сейчас сотрудники следственного отдела по Ялте устанавливают все обстоятельства смерти Ошарина, события, ей предшествующие, маршрут его передвижения и контакты. Для выяснения точных причин и обстоятельств смерти чиновника назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, Ошарин в конце марта приехал в Ялту предположительно 30 марта из Краснодарского края и с тех пор не выходил на связь. В моргах и больницах его не нашли, и сегодня утром полиция приступила к оперативно-розыскным мероприятиям.

Ошарин был назначен на должность заместителя руководителя департамента культуры Москвы в 2018 году. До этого он был руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ. С 2011-го по 2018 год - директором Московского академического театра им.Маяковского. Женат, имеет трое детей.

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