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22.04.2020 19:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Севастополе выявили шесть новых случаев заболевания коронавирусом

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В Севастополе за последние сутки выявлено шесть случаев коронавируса, все они относятся к одному очагу. Об этом сообщил журналистам врио губернатора Михаил Развожаев.

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- Еще у шестерых человек выявили коронавирус, теперь у нас 25 человек с подтвержденным диагнозом, - сказал Развожаев. - Все шесть случаев - это пациенты больницы №3 имени Даши Севастопольской.

По словам врио губернатора, у заболевших были проявления вирусной инфекции, поэтому они находились наблюдением медиков в горбольнице №9. После того, как подтвердились их тесты, они были переведены в инфекционную больницу.

Как отметил глава города, новые случаи COVID-19 относятся к одному очагу, который уже был локализован. Чтобы коронавирус не попал в Севастополь из других регионов, проверяют всех людей, приезжающих на поездах и автомобилях.

Если не будет новых очагов, то со следующей недели в Севастополе могут разрешить работать некоторым сферам бизнеса.

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- Обсуждаем, для каких сфер экономики можно сделать послабления, - сказал Развожаев. - Это торговля промтоварами, в том числе одеждой, через интернет. Возможно, откроем стоматологии и парикмахерские с условием, что в зале будет не больше одного клиента, с соблюдением всех предосторожностей и дезинфекцией.

Тем временем

С 23 апреля на базе кожно-венерологического диспансера в Севастополе заработает лаборатория по тестированию на COVID-19. По словам Михаила Развожаева, раньше пробы возили в Симферополь, приходилось ждать несколько дней. Теперь сроки сократятся. В первую очередь будут исследовать пробы медиков, которые работают с больными коронавирусом. Начнут тестировать людей из контактных групп, которые не имеют симптомов, а также всех, кто въезжает в Севастополь.

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