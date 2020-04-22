Академик РАН рассказал, можно ли считать COVID-19 биологическим оружием

Дискуссия вокруг новой коронавирусной инфекции продолжается и в научном мире. Академик РАН, ученый-иммунолог Валерий Черешнев рассказал, в частности о том, почему точное происхождении вируса пока не установлено.

- Открывший в 1983 году Люк Монтанье и получивший за это Нобелевскую премию недавно высказался, что у SARS-n-CоV-2 искусственная структура, и что вирус похож на биологическое оружие, потому что в его коде есть вставка, как у ВИЧ первого типа. Это породило множество дискуссий. Так, другие инфекционисты сказали, что вставки от других вирусов - обычное дело. Это говорит только о произошедшей мутации, - сказал Черешнев на тематическом заседании Евразийского научно-исследовательского Института Человека.

Он напомнил, что во времена открытия ВИЧ возникало тоже множество споров. Было сложно поверить в то, что такой вирус, который передается через кровь и половым путем, мог зародиться в природе. Однако сейчас наука не задается таким вопросом, потому что путь распространения удалось отследить.

Черешнев отметил, что чтобы говорить об искусственном происхождении вируса, нужно найти объяснение тому, почему вирус, который подтверждается у людей по всему миру, присутствует также в организме летучей мыши.

Кстати, с летучей мышью тоже все не так просто. До сих пор не до конца понятно, почему мыши не болеют коронавирусом, но могут им заразить. Кроме того, во время начала эпидемии в Китае эти животные находились в спячке, поэтому считается, что у болезни был переносчик. Сейчас ученые склоняются к тому, что это был панголин (муравьед), который проглотил фекалии мыши. В Китае считается, что его чешуйки помогают от онкологических заболеваний, поэтому этих животных разводят на фермах, в том числе, для фармкомпаний. Мясо панголинов также употребляют в пищу.

- При освоении природы нужно понимать, что есть сотни тысяч вирусов, которые пока неизвестны науке, и из них есть такие, что могут серьезно навредить человеку. Надо вмешиваться в организмы аккуратно и, наконец, подумать об экологии, - считает ученый.

Он отметил, что в семействе коронавирусов 49 разных вирусов, которые делятся на четыре группы, две из которых опасны для людей, две - для животных. В последние 20 лет человечество сталкивалось с SARS и MERS - атипичной пневмонией в 2002-2003 годах и ближневостоной лихорадкой в 2015. Появление SARS-CoV-2 говорит о том, что, возможно, промежутки между вспышками уменьшатся, и человечество будет чаще переживать эпидемии. Или же SARS-CoV-2 может стать сезонным гриппом, проявляться раз в год или реже, и от него будут прививаться. При этом он не исключил второй и третьей волны заболевания.

Напомним, недавно "РГ" опубликовала интервью с Валерием Черешневым, в котором он рассказал, как долго продлится распространение вируса в России, и как можно подготовить организм ко встрече с COVID-19.