Промышленники привезут на Урал аппараты ИВЛ и тесты на COVID-19

Промышленные компании закупили 100 аппаратов искусственной вентиляции легких и 110 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Очередная партия гуманитарного груза прибудет в Екатеринбург на этой неделе.

Стоимость тестов - около 860 тысяч долларов, аппаратов ИВЛ - 3,3 миллиона долларов. Расходы разделили между собой гендиректор УГМК Андрей Козицын и председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Помощь поровну распределят между Челябинской и Свердловской областями.

Экспресс-тесты позволяют в течение 15 минут выявить наличие антител к коронавирусу и фактически определяют инфицированных или переболевших.

"Они аккредитованы китайским министерством здравоохранения. Их использовали в Ухане и теперь экспортируют в Европу и США, - поясняет представитель РМК Кирилл Ирха. - Мы находимся в тесном контакте с министерствами здравоохранения, чтобы понимать потребности медучреждений и приобретать оборудование и инвентарь, который действительно необходим и может использоваться на территории России".

Тесты привезут в Екатеринбург уже на этой неделе, вместе с очередной партией средств индивидуальной защиты - масок, перчаток, лицевых щитков, очков, антисептиков и бесконтактных термометров для медиков и волонтеров. Аппараты ИВЛ планируют доставить в начале мая.

Напомним, в Екатеринбурге встретили уже три самолета с гуманитарной помощью, приобретенной на средства уральских бизнесменов.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.