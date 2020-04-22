СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте

СК организовал проверка по факту жестокого обращения с ребенком в Копейском социально-реабилитационном центре. Информация о том, что воспитанника связали и остригли, будет тщательно проверена, сообщили в следственном управлении СК региона.

Об инциденте с ребенком сегодня утром сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. По ее словам, 13-летнего воспитанника перед поездкой в больницу, куда его должны были доставить по медицинским показаниям, насильно остригли и связали руки. А при перевозке привязали их к ручке двери автомобиля. Причем попытались скрыть это ЧП. О нем со слов подростка стало известно уже после его побега из учреждения.

- В СМИ появилась информация о том, что в Копейском социально-реабилитационном центре перед поездкой в больницу воспитаннику связали руки и остригли, - пояснил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По данному факту организована доследственная проверка, в ходе которой предстоит проверить достоверность этой информации и принять процессуальное решение.

Ранее Ирина Гехт сообщила о намерении довести "это дело до суда". По ее словам, жестокость в отношении детей должна пресекаться такими же жесткими мерами в отношении обидчиков.

- Мы сейчас на связи с правоохранительными органами и с главой города Копейска, который тоже со своей стороны разбирается в сложившейся ситуации, - прокомментировала ситуацию министр социальных отношения региона Ирина Буторина. - По итогам проверки сделаем все организационные выводы. Акцентирую внимание - мы проведем полную проверку деятельности учреждения в целом, не только по данному факту, а в дальнейшем организуем методическую встречу с руководителями всех наших центров помощи детям и социально-реабилитационных центров в режиме видеоконференцсвязи (ВКС), для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, выявленные нарушения и исключить их в дальнейшем из деятельности других наших учреждений.

По словам министра, самые жесткие меры будут приняты не только к сотрудникам, которые допустили факт жестокого обращения с ребенком, но и к руководителю учреждения, который не сообщил о нем в министерство незамедлительно.