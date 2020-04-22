В Шадринске найдено тело высокопоставленного полицейского

В городе Шадринске Курганской области нашли с огнестрельным ранением заместителя начальника отдела по работе с личным составом межмуниципального отдела полиции.

В пресс-службе регионального управления МВД России "РГ" сообщили, что сотрудника обнаружили сегодня в одном из служебных помещений. По факту происшествия назначена служебная проверка, обстоятельства и причины гибели полицейского выясняются.

Кстати, сегодня начальник УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов представил личному составу межмуниципального отдела "Шадринский" нового руководителя.

Прежний арестован и находится в СИЗО. Его с соучастниками обвиняют в хищении из бюджета около 27 миллионов рублей. По версии следствия, группа присваивала себе премии, денежное довольствие и другие, положенные по закону выплаты сотрудникам полиции.