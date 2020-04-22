В Тюменской области от коронавируса скончался третий пациент

В Тюменской области скончалась 88-летняя жительница с подтвержденым диагнозом COVID-19.

Женщина умерла накануне, сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом. Ее состояние было осложнено хроническими заболеваниями. Она стала третьим пациентом в регионе, скончавшимся от новой инфекции.

Согласно данным на 22 апреля, всего в области выявлено 319 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 34 человека. К аппаратам ИВЛ подключены шесть человек - они пребывают в тяжелом состоянии. В обсервации находится 107 человек.

Ранее "РГ" писала о 14 случаях заражения среди вахтовиков на месторождении в Уватском районе. Сейчас, чтобы приступить к работам на месторождении, сотрудники должны 14 дней находиться на карантине в обсерваторах.