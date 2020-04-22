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22.04.2020 12:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В восьми свердловских больницах нашли COVID-19 у пациентов и медиков

Текст: Татьяна Воробьева

Коронавирус диагностирован у пациентов и медиков в восьми больницах Свердловской области.

"Более 80 процентов пациентов с коронавирусом бессимптомные. Принимая людей, медики не сразу могут определить, несут ли они опасность", - написал на своей странице в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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По данным главы региона, один из случаев произошел в институте кардиологии: 12 апреля туда направили трех пациентов из горбольницы №1, где, как ранее уже писала "РГ", был выявлен очаг COVID-19.

Всем троим должны были провести неотложные операции, никаких признаков ОРВИ у них не было, но позднее они появились. Их перевели в инфекционное отделение Верхнепышминской больницы, где проверят на коронавирус. Контактировавших с ними людей также обследуют.

"Уже подтвержденные случаи коронавируса есть в других медучреждениях в Екатеринбурге: №1, №40, №20, №14 и в "Новой больнице". Также случаи у врачей и пациентов зафиксированы в Красноуфимской районной больнице и в Богдановичской ЦРБ", перечислили губернатор.

В зависимости от тяжести ситуации, либо отделения либо клиники целиком закроют на карантин.

Между тем

На утро 22 апреля десять новых случаев COVID-19 зарегистрировано на Среднем Урале по данным оперштаба. Диагноз подтвердился у жителей Екатеринбурга и Белоярского района. В Свердловской области, таким образом, теперь 243 случая COVID-19.

Состояние 13 человек тяжелое, 37 средней тяжести, остальные удовлетворительное. За минувшие сутки выписано еще пять пациентов (теперь выздоровевших свердловчан в общей сложности 65).

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