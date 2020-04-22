Опубликовано видео задержания тюменца, готовившего массовое убийство

Следственный комитет РФ и ФСБ России обнародовали оперативное видео задержания молодого человека, который, по данным правоохранительных органов, готовил вооруженное нападение на учебное заведение в Тюменской области.

Напомним, ранее стало известно о спецоперации силовых ведомств по предотвращению массового убийства. Подозреваемый - 18-летний житель западносибирского региона.

На опубликованных на видеохостинге кадрах видно сам процесс задержания фигуранта а так же - обыск в его доме. У молодого человека нашли гладкоствольное охотничье ружье и боеприпасы, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи. Методичку, как в домашних условиях изготовить взрывное устройство, задержанный нашел в Сети.

Он подтвердил свои намерения, когда давал показания. Также информация о готовящемся преступлении поступила от свидетелей по делу.

В отношении тюменца возбужденно уголовное дело о подготовке к убийству по части 1 статьи 30, пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ.