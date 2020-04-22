Российские интернет-компании подтвердили готовность снизить качество видео

Крупные российские IТ-компании прислушались к рекомендациям Минкомсвязи, снизив качество и отключив автовоспроизведение видео, сообщил замглавы ведомства Олега Иванова в ходе онлайн-конференции на площадке ComNews.

"Еще 4 апреля мы разослали всем письмо с двумя рекомендациями. Первое - это деактивация функции автоматического воспроизведя видео. Второе - снижение максимального уровня качества видео до 720 для мобильных приложений и до формата HD для просмотра в web-браузере. Разослали мы это письмо более чем 100 компаниям", - заявил Иванов.

"Рамблер", "Газпром медиа", Ivi и другие сообщили, что отключили автопроизведение и снизили качество видеоконтента, рассказали "РГ" в пресс-службе Минкомсвязи. В "Яндексе" сообщили, что находятся в диалоге с Министерством связи и следят за ситуацией с нагрузкой трафика.

Рост трафика сетей и мобильной связи, согласно сообщениям ведущих операторов, составляет 30-35%, что находится в пределах мирового тренда, по словам Иванова. С нагрузкой неплохо справляются домашний интернет и мобильная связь, но наблюдаются сбои по видео и различным сервисам - например, онлайн-обучения.