Рубль дал надежду на окончание паники на биржах

Эта неделя для финансовых рынков пока складывается неважно. Нефть опускается к своим минимумам, а курсы доллара и евро устанавливают новые рекорды роста по отношению к рублю. Но ситуация может измениться.

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", оценил непростую ситуацию с ценами на нефть и рассказал, как может повести себя рубль дальше:

- В настоящий момент, - отмечает эксперт, - несмотря на достигнутые соглашения по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+, нефтяной рынок по-прежнему остается под давлением упавшего спроса и переизбытка предложения.

Так, исходя из оценок экспертов ОПЕК, мировой спрос на нефть в этом году упадет на 6,8 миллиона баррелей в сутки - до 92,82 миллиона. И наибольшее падение из-за остановки крупнейших экономик специалисты альянса ожидают во втором квартале.

Усугубляет ситуацию и продолжающаяся борьба за рынок сбыта между Саудовской Аравией и Россией. Эр-Рияд несмотря на дружественную риторику продолжает активно демпинговать на традиционно российских рынках сбыта. Например, для азиатских покупателей на майские поставки нефти королевство снизило цены на 3-5 долларов.

Также специальные предложения саудиты приготовили и для нефтепереработчиков Европы, тем самым увеличив поставки в Турцию, Италию, Францию, Грецию и Польшу. И хотя у российских нефтяных компаний есть преимущество в виде более дешевой логистики (российская нефть доставляется на европейские НПЗ по нефтепроводам), агрессивные действия конкурента безусловно, ухудшают и без того сложную ситуацию с реализацией нефти.

Однако помимо фундаментальных факторов, которые влияют на ценообразование нефти, на сырьевых биржах присутствует и чисто спекулятивный момент, способный зачастую оказывать огромное влияние на цену нефти. Так, в прошедший понедельник цена майского фьючерсного контракта на американскую легкую нефть WTI впервые за всю историю обрушилась до минус 40,32 доллара за баррель.

Обвал, помимо слабого глобального спроса на энергоносители и факта стремительно наполняющихся нефтехранилищ, был обусловлен действиями крупных биржевых спекулянтов, не рассчитавших свои силы и вынужденных продавать ранее купленные контракты по любой цене.

Стоит отметить, что рынок деривативов и, в частности, фьючерсных контрактов на нефть, по оборотам в разы превосходит рынок физической нефти. Другими словами, на биржевых площадках за короткое время может быть куплено и продано столько нефти, сколько ее нет у всех вместе взятых мировых нефтепроизводителей.

Драматическиесобытия, разворачивающиеся на нефтяном рынке, не могли не отразиться на курсе рубля. Тем не менее, несмотря на погружающиеся в бездну нефтяные котировки, российская валюта смогла продемонстрировать относительную стойкость. И этот факт может говорить о том, что участники торгов рассчитывают на скорое окончание паники на сырьевых биржах.

При развитии такого сценария отметка 77,34 рубля за доллар может стать локальным пределом снижения курса рубля. Однако, если цена на Brent уйдет ниже отметки 19 долларов за баррель, пара доллар-рубль отправится на штурм уровней 79-80 рублей за доллар.