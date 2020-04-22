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Текст:   Игорь Зубков 
11:24 22.04.2020

Сбербанк открыл прием заявок на ипотеку по ставке 6,4 процента

Сбербанк присоединился к новой программе льготной ипотеки по ставке 6,4% на квартиры в новостройках. Он уже принял на рассмотрение более 700 заявок на участие в ней.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Лимиты по кредитам в рамках этой госпрограммы составляют 3 млн рублей в большинстве регионов, за исключением Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где действуют повышенные лимиты - до 8 млн рублей.

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Первоначальный взнос по кредиту - от 20% стоимости квартиры, срок кредитования - до 20 лет. Средняя рыночная ставка по ипотеке сейчас составляет около 9%. Новая программа должна поддержать и граждан, и строительные компании. Подать заявку по этой программе можно только до 1 ноября (но льготная ставка будет зафиксирована на весь срок кредита).

ВТБ за первый день работы по новой программе госсубсидирования выдал кредиты более чем на 100 млн рублей, сообщил банк днем ранее. Также еще до публикации постановления правительства о новой программе объявили о присоединении к ней Банк ДОМ.РФ, Альфа-Банк, Промсвязьбанк.

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"Мы запустили полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки, который позволяет приобрести квартиру в новостройке по сниженной ставке без поездок в банк, - рассказала зампред правления Сбербанка, руководитель блока "Розничный бизнес" Светлана Кирсанова. - Наши сотрудники с соблюдением всех мер безопасности для здоровья сами приедут домой к клиенту для выпуска усиленной электронной цифровой подписи и подписания документов. Оформить ипотеку по новой программе можно даже не выходя из дома - это легко сделать на сайте DomClick.ru или в мобильном приложении".

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