СМИ: Евросоюз не способен контролировать Шенгенское пространство

По всей вероятности, в текущем году поездки для европейцев в отпускной период будут связаны с большими проблемами. Это подтвердилось в ходе видеоконференции министра иностранных дел Германии Хайка Мааса со своими коллегами из Австрии, Швейцарии, Люксембурга и Лихтенштейна. "Этим летом не будет нормального сезона отпусков с пляжными барами и полными горными хижинами. Это было бы безответственно", - отметил Маас. Со своей стороны, австрийский канцлер Себастьян Курц рассматривает возможность постепенного открытия границы с Германией и Чехией.

По оценкам специалистов, даже в среднесрочной перспективе сложно предсказать, что произойдет с Шенгенской зоной. Не исключено, что границы останутся закрытыми до октября. Об этом свидетельствует отказ Германии от проведения пивного фестиваля "Октоберфест", который планировался организаторами на конец сентября, начало октября.

Комиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон подтвердил в эфире французского вещателя BFMTV, что пограничный контроль, введенный в странах Шенгенской зоны в целях борьбы с распространением коронавируса, сохранится в течение лета. По его словам, невозможно обеспечить неограниченное пересечение внутри Европы, а также ставится под вопрос сама возможность поездки в другую страну. Тем самым наносится удар по свободе передвижения, которая стала одним из важнейших преимуществ объединения.

Еврокомиссия настаивает на скоординированных и пошаговых действиях по решению пограничной проблемы. Однако до сих пор этого не произошло. Напротив, попытки стран-членов к самостоятельной политике еще более усилились. Так, Австрия хочет привлечь немецких отдыхающих, в этой связи рассматривается возможность открыть границы для немцев. Австрийский министр туризма Элизабет Кёстингер сообщила о планах подписать отдельное соглашение с Берлином. Со своей стороны, Чехия намерена создать коридор для обеспечения соотечественникам отдыха в Хорватии.

На уровне ЕС создана рабочая группа, которая должна дать рекомендации по открытию границ. В ее состав входят представители национальных ведомств, пограничного агентства Frontex, а также чиновники Еврокомиссии. Также еженедельно совещаются министры внутренних дел. На следующей неделе пройдет видеоконференция комиссара ЕС по внутреннему рынку Бретона с министрами туризма стран-членов.