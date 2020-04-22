СМИ: ВОЗ посоветовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года

Всемирная организация здравоохранения провела конференцию с представителями УЕФА, на которой озвучила рекомендации об отмене международных турниров до конца 2021 года. Об этом сообщает бразильское издание Placar.

Во время конференции представители ВОЗ озвучили возможные сценарии распространения коронавируса в мире. По их мнению, существует большая вероятность второй волны заболевания, поэтому не стоит спешить с возобновлением соревнований. Впрочем, по данным издания, рекомендация ВОЗ представителей УЕФА не устроила.

Ранее УЕФА объявил о том, что все национальные чемпионаты должны быть доиграны, так же как и все еврокубковые турниры. Финальная часть чемпионата Европы 2020 года ранее была перенесена на лето 2021 года.