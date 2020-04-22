Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 21 апреля 2020 года № 313 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.03.2020 № 218, от 27.03.2020 № 223, от 30.03.2020 № 234, от 31.03.2020 № 240, от 03.04.2020 № 252, от 06.04.2020 № 260, от 10.04.2020 № 272, от 13.04.2020 № 280, от 18.04.2020 № 306) следующие изменения:

пункт 101 изложить в следующей редакции:

"101. Обязать:

с 14.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 календарных дней граждан:

прибывших (вернувшихся) из городов Москвы и Санкт-Петербурга;

совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, прибывшими (вернувшимися) из городов Москвы и Санкт-Петербурга;

с 23.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 календарных дней граждан:

прибывших (вернувшихся) с территорий субъектов Российской Федерации;

совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, прибывшими (вернувшимися) с территорий субъектов Российской Федерации.

При появлении первых респираторных симптомов лица, указанные в настоящем пункте, обязаны незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на:

лиц, осуществляющих международные, межрегиональные перевозки грузов, пассажиров и багажа;

работников организаций, деятельность которых не приостановлена (не ограничена) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, проживающих за пределами Республики Татарстан и работающих в указанных организациях, в том числе вахтовым методом. Указанным организациям при невозможности перевода работников, проживающих за пределами Республики Татарстан, на дистанционную форму работы организовать их работу преимущественно вахтовым методом и компактное обособленное проживание на территории Республики Татарстан с обеспечением выполнения установленных настоящим постановлением требований;

работников зарегистрированных за пределами Республики Татарстан организаций, осуществляющих деятельность по выполнению работ и оказанию услуг для организаций, обеспечивающих исполнение государственного оборонного заказа, при условии организации компактного обособленного проживания таких работников на территории Республики Татарстан с обеспечением выполнения установленных настоящим постановлением требований.";

дополнить пунктом 102 следующего содержания:

"102. Установить, что в отношении всех лиц, прибывших (вернувшихся) в Республику Татарстан с 14.04.2020 с территорий иностранных государств, обеспечивается их изоляция и медицинское наблюдение в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня их прибытия.";

пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:

"с 23.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки работу объектов розничной торговли с 22.00 до 6.00 часов, за исключением аптек и аптечных пунктов.".

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин







