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Рубрика: Культура

Партия терпения

Звезды мировой оперы одни дома
Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск № 89(8143)
Как те, чьи имена украшают афиши самых знаменитых театров мира, переживают происходящее с планетой и разлуку с любимой работой и публикой? "РГ" продолжает задавать вопросы оперным певцам, которые привыкли постоянно быть в дороге, сменяя города и страны, а сегодня наравне со всеми оказались в принудительно-добровольном домашнем заточении. Сегодня на вопрос отвечают Альбина Шагимуратова и Дмитрий Корчак.
Дмитрий Корчак: На карантине у меня еще меньше свободного времени, чем без него... Фото: РИА Новости Дмитрий Корчак: На карантине у меня еще меньше свободного времени, чем без него... Фото: РИА Новости
Дмитрий Корчак: На карантине у меня еще меньше свободного времени, чем без него... Фото: РИА Новости

Альбина Шагимуратова, сопрано:

Очень сожалею, что наступили времена такого серьезного недуга. Уверена, наша главная задача сегодня - просто переждать, выполняя все рекомендации врачей и решения правительства России. Я в Москве, заканчиваю карантин, поскольку недавно вернулась из Испании. Но таким образом появилась редкая для меня возможность больше времени провести с семьей. Готовлю свои любимые блюда (плов, экзотические салаты, домашнюю лапшу), читаю недочитанные книги, уделяю время себе и, конечно, разбираю и учу новые партии. Надеюсь, что уже очень скоро откроются все границы, музеи и театры мира. И я с огромным удовольствием смогу выйти на сцену и доставить радость своим исполнением зрителям, заждавшимся встреч с прекрасной музыкой.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
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Дмитрий Корчак, тенор:

Я только что благополучно закончил карантин, так как вернулся из Америки, где меня застала вся эта череда отмен спектаклей и концертов. Забрал семью из Вены и на период этого бедствия, которое, надеюсь, уже идет на убыль, обосновался в доме своих добрых друзей в Подмосковье. Поначалу психологически было непросто воспринять все происходящее. Но сейчас немного успокоился. Принимаю это как данность, основная панацея от которой наше терпение. Иногда мне даже кажется, что на карантине у меня еще меньше свободного времени, чем без него. Много занимаюсь спортом, даже пару теннисных матчей уже сыграли, так здесь для этого есть все возможности. И я счастлив шансу побыть с сыном, вести с ним обстоятельные мужские беседы, играть и делать уроки - уже основательно вспомнил школьную программу по многим предметам. Признаюсь, я с большим удовольствием отдыхаю от пения. Но все же учу новые партии, так как в следующем сезоне у меня много работы. Будут премьеры "Лакме" и "Богемы", и, конечно, готовлюсь к дирижерским выступлениям, которые для меня всегда новые и требуют кропотливой работы. Совсем скоро мы вернемся к привычной жизни с новыми силами и немного пересмотренными ценностями.

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