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22.04.2020 13:03
Рубрика: Российский автопром

Уникальный гибрид "Уазика" и "Шишиги" продают в Казахстане

Текст: Михаил Азнавуров

Уникальный вездеход выставлен на продажу на одной из интернет-площадок Казахстана.

"Барс-01" технически представляет собой симбиоз шасси, трансмиссии, силового агрегата и колес ГАЗ-66 с кузовом УАЗ-469 и расширителями колесных арок ЗИЛ-131.

Фото: www.uazbuka.ru
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Да, это не самоделка, мелкосерийное производство вездеходов из старой армейской техники было налажено на одном из бывших советских авторемонтных заводов в республике Казахстан на рубеже 2000-х и 2010-х. Заказчиком выступило само министерство обороны республики.

"Барс-01" выпускался с открытым или закрытым кузовом, переделанным из УАЗ-469 или с укороченной открытой грузовой платформой от ГАЗ-66. Вездеход, выставленный на продажу, как раз такой.

Из примечательного: автомобиль оборудован лебедкой (штатное оборудование "Барс -01"), двумя фарами-искателями, кенгурятником. Оконные блоки - от УАЗ "Хантер". Владелец просит за машину с заявленным пробегом 1640 км эквивалент 1,78 млн рублей.

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#УАЗ