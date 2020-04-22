Уникальный гибрид "Уазика" и "Шишиги" продают в Казахстане

Уникальный вездеход выставлен на продажу на одной из интернет-площадок Казахстана.

"Барс-01" технически представляет собой симбиоз шасси, трансмиссии, силового агрегата и колес ГАЗ-66 с кузовом УАЗ-469 и расширителями колесных арок ЗИЛ-131.

Да, это не самоделка, мелкосерийное производство вездеходов из старой армейской техники было налажено на одном из бывших советских авторемонтных заводов в республике Казахстан на рубеже 2000-х и 2010-х. Заказчиком выступило само министерство обороны республики.

"Барс-01" выпускался с открытым или закрытым кузовом, переделанным из УАЗ-469 или с укороченной открытой грузовой платформой от ГАЗ-66. Вездеход, выставленный на продажу, как раз такой.

Из примечательного: автомобиль оборудован лебедкой (штатное оборудование "Барс -01"), двумя фарами-искателями, кенгурятником. Оконные блоки - от УАЗ "Хантер". Владелец просит за машину с заявленным пробегом 1640 км эквивалент 1,78 млн рублей.