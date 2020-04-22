В ГД рассказали о реакции Новака на меру по снижению цен на бензин

Министр энергетики РФ Александр Новак не поддержал предложение "Справедливой России" о временной приостановке демпфирующего механизма. Об этом сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов по итогам видеоконференции депутатов Госдумы с главой Минэнерго.

По словам Сергея Миронова, Новак сам затронул тему цен на топливо, подчеркнув, что стоимость бензина сейчас не растет. Парламентарий предложил министру предпринять меры для снижения цены на топливо. А именно - на 2-3 месяца отменить действие так называемого обратного акциза на нефть с демпфирующей компонентой, позволяющий нефтяным компаниям получать налоговые вычеты.

По словам Миронова, Новак идею не поддержал, но заявил, что если предложение будет рассматриваться на более высоком уровне, то он "готов подключаться".

В связи с этим депутат сообщил, что планирует обратиться с этой инициативой напрямую к президенту РФ. Он объяснил журналистам, что "в складывающейся ситуации, для государства лучше задаром отдать бензин своим гражданам, чем за бесценок гнать "черное золото" за границу".

- От этого будет хоть какой-то экономический эффект для отечественной экономики, да и люди смогут сэкономить деньги в очень непростой ситуации, - отметил Миронов по итогам встречи.

По его оценке, демпфирующий механизм хорош для "мирного времени", а в нынешней ситуации нужны экстраординарные меры.

Предложение о приостановке демпфера, добавил Миронов, было поддержано главой ЛДПР Владимиром Жириновским, при этом "единороссы" выступили против.

В конференции с министром энергетики принял спикер нижней палаты Вячеслав Володин, другие представители руководства Думы, фракций и комитетов.

Демпфирующий механизм введен с января 2019 года. Он предусматривает, что государство возмещает компаниям до 60% разницы между условной внутренней ценой на топливо и более высокими экспортными ценами. С 1 июля 2019 года размер компенсации вырос до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива.