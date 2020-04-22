В Харькове возбудили уголовные дела по фильму "Дау. Дегенерация"

Прокуратура Харькова возбудила уголовные дела по фильму "Дау. Дегенерация" из-за подозрений в пытках детей в процессе съемок. Кроме того, как сообщили в офисе генпрокурора, дело заведено по статье об изготовлении и распространении произведений, пропагандирующих культ насилия.

"По информации правоохранителей, несовершеннолетним лицам, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или нравственное страдание путем насильственных действий, - сообщается в заявлении. - Кроме того, из обнародованных кадров фильма видно, что видео, из которого получены эти изображения, может иметь признаки произведения, пропагандирующей культ насилия и жестокости или дискриминации".

Ранее уполномоченный президента Украины по правам детей Микола Кулеба обратился в полицию с требованием расследовать использование в съемках младенцев из детских домов, которых в фильме связывают, а дети кричат и плачут.

"Дау. Дегенерация" - фильм из десяти серий режиссера Ильи Хржановского о жизни советского физика, нобелевского лауреата Льва Ландау. Ранее министерство культуры России отказало в прокатном удостоверении четырем сериям картины из-за содержащихся в них сцен пропаганды порнографии.