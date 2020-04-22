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22.04.2020 15:48
Рубрика: Бензин

В Минэнерго рассказали о падении спроса на бензин

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России спрос на бензин снизился на 50 процентов, на дизельное топливо - на 30 процентов, а на авиатопливо - на 60 процентов. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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При этом глава Минэнерго выступил против снижения цен на бензин, сообщил журналистам по итогам конференции лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Снижения никакого, к сожалению, не будет. Но он прямо сказал: "Я лично против, но если будет рассматриваться на более высоком уровне такое предложение...". То есть я могу обратиться к президенту с этим вопросом, и он (глава Минэнерго, - прим. "РГ") готов подключиться (к рассмотрению вопроса, - прим. "РГ"), - добавил лидер справороссов. - Но сам он считает, что делать этого нельзя".