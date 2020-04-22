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22.04.2020 13:43
Рубрика: Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Текст: Мария Агранович
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября. Об этом заявил в среду на брифинге в Доме Правительства министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

- Учебный год начнем 1 сентября, а формат обучения выберем исходя из ситуации, - уточнил министр.

По словам Фалькова, ситуация с распространением коронавирусной инфекции стала серьезным вызовом для всей системы высшего образования.

Фото: Виктор Васенин
Даты приема в вузы в этом году будут зависеть от ЕГЭ

- Перед вузами одномоментно встали три основные задачи - отметил Валерий Фальков. - Первая - организовать учебный процесс в новое, непростое время и добиться максимального качества образования. Вторая - поддержать преподавателей, у которых нет навыков работы в виртуальной среде. И третья задача, которую сегодня все вузы решают сообща, - поддержка студентов, поскольку они оказались в наиболее уязвимой ситуации.

Как раз на поддержку студентов направлена новая инициатива Минобрнауки - содействие трудоустройству ребят на базе вузов. Многие студенты до начала пандемии имели возможность подрабатывать: это было важным подспорьем. Сейчас эта возможность исчезла.

- Мы понимаем, что многие студенты оказались в непростой ситуации, - подчеркнул глава Минобрнауки. - Сейчас уже более 100 вузов организовывают временные рабочие места для ребят. Студенты помогают учителям и школьникам готовиться к экзаменам и организовывать уроки, налаживают связь между студентами и преподавателями через разные цифровые платформы, есть много и других вариантов работы. Пока мера временная, но мы посмотрим, как она себя зарекомендует.

Этим летом экзамены в вузах пройдут дистанционно, причем не только переводные, но и выпускные. А где-то проведут только защиту диплома.

Фото: iStock
Технология распознавания лиц станет частью учебного процесса в вузах

- Формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются вузами самостоятельно с учетом стандарта, - пояснил Валерий Фальков. - Если он позволяет провести только защиту выпускной квалификационной работы (диплома) и не требует проведения госэкзаменов, то некоторые вузы таким правом могут пользоваться.

Одним из первых вузов, где приняли такое решение, стал Финансовый университет при Правительстве РФ.

Что касается церемонии вручения дипломов, то все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. В приоритете - жизнь и здоровье студентов и преподавателей.

Отдельной темой стоит вопрос вступительной кампании в те вузы, где требуются особые испытания, когда без присутствия абитуриента не обойтись. Например, в творческие вузы.

- Да, здесь и процесс поступления, и процесс образования требует личного контакта преподавателя и студента или абитуриента, - прокомментировал Валерий Фальков. - Во взаимодействии с министерством культуры мы сейчас ищем наиболее оптимальный вариант организации вступительных испытаний.

Между тем

В ближайшее время будут озвучены решения по пересмотру оплаты обучения для студентов-контрактников.

- Универсального решения, которое бы касалось каждого студента и всех вузов, нет и быть не может, - сказал Валерий Фальков. - Студенты по-разному оценивают качество образования, а разные вузы по-разному организовали учебный процесс. Но я знаю, что все университеты обеспокоены ситуацией и ищут ответы на этот непростой вопрос.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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