В Москве из-за сильного ветра повреждены несколько автомобилей

Пришедший в столичный регион холодный атмосферный фронт принес усиление ветра. Порывы ветра более 20 м/с повалили 33 дерева. Пострадавших нет, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Петр Бирюков.

"По данным на 16:00 мск, в городе зафиксировано 33 случая падения деревьев из-за сильного ветра, к счастью, пострадавших нет. Повреждены семь автомобилей", - сообщил глава комплекса городского хозяйства.

По его словам, на месте происшествий работают городские службы, уже распилено и вывезено 18 деревьев.

Петр Бирюков напомнил, что из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 23 м/с, городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Специальные бригады готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев, рекламных конструкций.

Бирюков призвал москвичей быть внимательными на улице. "Если все-таки возникла необходимость и пришлось выйти из дома, то при таком сильном ветре следует соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили", - подчеркнул он.