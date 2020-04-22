В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба всего через несколько месяцев. О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.

"COVID-19 представляет не только глобальную угрозу здоровью людей, но и глобальную гуманитарную катастрофу. Миллионы людей, живущих в зоне конфликтов, могут оказаться на грани голодания", - цитирует Дэвида Бизли ТАСС.

Чтобы массовый голод не начался, он призвал все страны начать действовать уже сейчас - обеспечивать доступ, не допускать перебоев с финансированием и торговлей. Согласно данным организации, ежедневно в мире голодает 821 миллион человек, а из-за коронавируса столкнуться с критическим уровнем голода могут еще около 130 миллионов. О регулярных поставках гуманитарной помощи нуждающимся странам рассказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, отметив, что на эти цели страна ежегодно выделяет 40 миллионов долларов.