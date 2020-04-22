В Росстате назвали соотношение числа мужчин и женщин в России

На начало 2020 года в России на тысячу женщин приходилось 866 мужчин. Эти предварительные данные сообщили в Федеральной службе государственной статистики.

Единственная возрастная категория, где число мужчин превышает число женщин, - от 0 до 29 лет. Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства, здесь речь идет о ситуации, когда на тысячу женщин приходится 1050 мужчин.

Далее показатели выглядят следующим образом: 30-39 лет - на тысячу женщин - 999 мужчин; 40-49 лет - 926 мужчин; 50-59 лет - 839 мужчин. Последующая разница более заметна - 60-89 лет - 569 мужчин, а 90-99 лет - 289 мужчин.

Всего на начало 2020 года в России проживали 68,1 млн мужчин и 78,6 млн женщин.

Накануне "РГ" уже сообщала о том, что средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума. Смертность среди мужчин снизилась на 3,5%, а среди женщин - на 2,1%.