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22.04.2020 16:26
Рубрика: Власть

В Совфеде поддержали идею наделить полицию правом вскрывать автомобили

Текст: Галина Мисливская

Предложение наделить полицию правом вскрывать автомобили граждан, в том числе при чрезвычайных ситуациях, не вызывает возражений, поскольку соответствует действующей редакции закона "О полиции" и, по сути, не является чем-то новым, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Предложение распространить применяемое к недвижимому имуществу регулирование на транспортные средства возражений не вызывает", - заявил он РИА Новости.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Сенатор напомнил, что статья 15 Федерального закона "О полиции" предусматривает право сотрудников полиции проникать в помещения и на земельные участки для спасения жизни граждан или их имущества, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления и для пресечения преступления.

А статья 16 этого же закона дает полиции право проводить по решению руководителя территориального органа или лица, его замещающего, оцепление (блокирование) участков местности. Визуальное обозначение или оцепление места проведения публичных массовых мероприятий направлено на обеспечение безопасности как участников мероприятия, так и иных лиц.

В целом, подчеркнул Клишас, предлагаемые дополнительные полномочия полиции, которые, по сообщениям СМИ, одобрило правительство, не являются нововведениями российского законодательства.

"После поступления полного текста законопроекта в Совет Федерации наш комитет рассмотрит его и подготовит предусмотренный регламентом Совета Федерации отзыв", - добавил глава комитета.

Ранее "РГ" сообщила о том, что в правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили с целью спасения граждан или предотвращения преступлений, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома с возможностью досмотра вещей и проверки документов.

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