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22.04.2020 17:40
Рубрика: Спорт

ВЭБ.РФ стал владельцем 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА

Текст: Максим Домчев
Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ закрыла сделку по приобретению 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга московского футбольного клуба. Об этом сообщается на официальном сайте команды. О готовящейся сделке было объявлено в декабре.
Фото: Денис Тырин/ТАСС Фото: Денис Тырин/ТАСС
Фото: Денис Тырин/ТАСС

Таким образом, долговые обязательства клуба перед госкорпорацией полностью погашены, а ВЭБ.РФ стал основным его владельцем.

Орешкин прокомментировал получение ВЭБ.РФ 75% акций ЦСКА

В ходе собрания акционеров ЦСКА был сформирован новый совет директоров. В него вошли четыре представителя ВЭБ.РФ: помощник президента РФ Максим Орешкин, а также Игорь Краснов, Александр Чеботарев и Александр Плутник. От ЦСКА в новый состав совета директоров включены президент команды Евгений Гинер, ее генеральный директор Роман Бабаев, а также генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

"По сути переход 77,63% акций ПФК ЦСКА в ВЭБ.РФ - это решение проблемы долга клуба, который связывал ему руки и не позволял инвестировать в развитие, - сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. - Так что это поддержка клуба в непростой экономической ситуации".

По его словам, никаких кардинальных перемен в руководстве ЦСКА не будет. Евгений Гинер сохранит пост президента клуба, а курс по формированию команды будет продолжен.

"Мы продолжим строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи. И я уверен, что, имея таких преданных болельщиков и такого мощного и надежного партнера, клуб в скором будущем вернет себе", - заявил Гинер.

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