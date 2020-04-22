ВЭБ.РФ стал владельцем 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА

Таким образом, долговые обязательства клуба перед госкорпорацией полностью погашены, а ВЭБ.РФ стал основным его владельцем.

В ходе собрания акционеров ЦСКА был сформирован новый совет директоров. В него вошли четыре представителя ВЭБ.РФ: помощник президента РФ Максим Орешкин, а также Игорь Краснов, Александр Чеботарев и Александр Плутник. От ЦСКА в новый состав совета директоров включены президент команды Евгений Гинер, ее генеральный директор Роман Бабаев, а также генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

"По сути переход 77,63% акций ПФК ЦСКА в ВЭБ.РФ - это решение проблемы долга клуба, который связывал ему руки и не позволял инвестировать в развитие, - сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. - Так что это поддержка клуба в непростой экономической ситуации".

По его словам, никаких кардинальных перемен в руководстве ЦСКА не будет. Евгений Гинер сохранит пост президента клуба, а курс по формированию команды будет продолжен.

"Мы продолжим строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи. И я уверен, что, имея таких преданных болельщиков и такого мощного и надежного партнера, клуб в скором будущем вернет себе", - заявил Гинер.