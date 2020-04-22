ВТБ в пять раз увеличил лимиты онлайн-переводов

ВТБ в пять раз увеличивает базовые лимиты на переводы в мобильном и интернет банке ВТБ-Онлайн. Клиенты ВТБ смогут переводить друг другу до 1 млн рублей в сутки вместо 180 тысяч.

Лимит на переводы с карты ВТБ на карту другого банка увеличился со 100 тысяч до 500 тысяч рублей в сутки. Объем транзакций в валюте вырос до 2 млн рублей ежедневно.

Переводы внутри ВТБ между физическими лицами и в адрес юридических лиц в течение месяца не лимитированы.

Решение ВТБ является продолжением мер поддержки, которые принимают органы власти и Банк России по предотвращению распространения COVID-19, сообщает банк.