Зачем автозаводы возобновляют работу при закрытых дилерских центрах

Несмотря на действие карантинного режима, многие российские автозаводы уже возобновили производство. Впрочем, дальнейшая судьба выпущенных машин пока остается под вопросом, ведь дилерские центры по-прежнему закрыты, да и желающих купить автомобиль стало меньше.

Работают на склад?

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В то время как европейские автозаводы только-только запускают свои конвейеры после месячного простоя, в России основные предприятия автопрома уже вышли из карантина.

Так, среди производителей легковых машин первым вернулось в строй, спустя всего неделю с введения в стране режима самоизоляции, сборочное предприятие "Мазда Соллерс", а через несколько дней к нему присоединился тульский завод Haval.

С 13 апреля, то есть после двух недель простоя, производство автомобилей возобновили АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ, "Автотор" и "Форд Соллерс", а также российские заводы Hyundai и Mercedes-Benz. На очереди - калужский завод Volkswagen, который начнет постепенное восстановление производства на следующей неделе. А вот российские предприятия Renault, Toyota, Nissan и "ПСМА Рус" продолжат простаивать как минимум до конца апреля, и о сроках возобновления работы они еще не объявляли.

Стоит отметить, что несмотря на всеобщий режим карантина, автозаводы смогли получить разрешение от властей на работу, поскольку большинство из них если и не является градообразующими предприятиями, то, как правило, обеспечивает загрузку многочисленных местных поставщиков. К тому же предприятия автопрома традиционно являются одними из основных налогоплательщиков в региональный бюджет.

Как отмечает директор по внешним и внутренним коммуникациям Volkswagen Group Rus Наталья Костюкович, для поддержания достаточного уровня объемов производства, работа дилерских центров с выполнением всех мер по охране здоровья, требуемых государственными органами, должна быть разрешена.

Действительно, дилерские центры в большинстве российских регионов по-прежнему закрыты для посетителей и, вероятно, смогут открыть двери уже после отмены карантина. В этих условиях возникает риск перепроизводства автомобилей, которые в настоящее время выпускаются при практически полном отсутствии розничных продаж.

Впрочем, по словам директора по развитию компании "Рольф" Владимира Мирошникова, ситуация отличается от региона к региону. Если в Москве и Московской области дилеры могут только формировать банк будущих контрактов, собирая предоплаты и бронируя автомобили за клиентами для выдачи "после карантина", то во многих регионах клиенты могут забирать свои автомобили уже сейчас. Ввиду этого, возобновление автомобильного производства представляется оправданным.

На низких оборотах

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На самих автозаводах не раскрывают состояние своих складов, однако известно, что большинство предприятий сейчас работает далеко не в полную силу. К примеру, петербургский завод Hyundai, который обычно производит автомобили в трехсменном режиме, в настоящее время работает в одну смену.

"Хотя большая часть дилерской сети вынуждена была закрыться на карантин, наши партнеры наладили дистанционную работу и предоставили клиентам возможность онлайн-бронирования нового автомобиля. Кроме того, в некоторых регионах местные власти позволили дилерам возобновить работу в полном объеме. Поэтому потребность в производстве остается актуальной", - рассказали "РГ" в российском офисе Kia, отметив, что в текущей ситуации компания ведет взвешенную политику относительно наполнения складов и координирует действия с каждым дилером индивидуально.

Между тем, Горьковский автозавод с этой недели перешел на сокращенную, четырехдневную рабочую неделю в связи с падением заказов в апреле на 70% от среднемесячного уровня, и, как считают на предприятии, в мае-июне оно может достигнуть 85-90%. В свою очередь, в пресс-службе Ульяновского автозавода "РГ" заявили, что частичное возобновление производства с привлечением 25% заводского персонала осуществлено с учетом сегодняшних реалий. В настоящий момент приоритетным для УАЗа является оперативное исполнение заказов Минздрава, Минобороны и Росгвардии.

Как говорит руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК "АвтоСпецЦентр" Александр Захаров, многие автопроизводители видят насыщение дилерских складов онлайн и поэтому могут реагировать на ограничения производства достаточно реактивно.

"Стоит отметить, что многие производители разделяют сложившуюся достаточно непростую ситуацию с дилерами и готовы пойти им навстречу по многим значительным вопросам, понимая, что сейчас по другому невозможно сохранить общую структуру бизнеса. Опасений перенасыщения складов нет", - считает Александр Захаров.

Заграница не поможет

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В то же время вполне вероятно возникновение некоторого дефицита импортных иномарок, учитывая, что большинство зарубежных заводов, с которых автомобили поставляются в нашу страну, простаивали больше месяца, и некоторые из них до сих пор не возобновили производство. К примеру, Subaru из-за перебоев в поставках комплектующих на фоне пандемии коронавируса остановила все свои конвейеры в Японии с 11 апреля по 1 мая 2020 года.

"Мы надеемся, что приостановка производства не приведет к возникновению дефицита. Всплеск продаж в марте, в целом, также не вызвал возникновения дефицита, так как в апреле большинство дилеров не осуществляют продажи автомобилей. После снятия ограничений склады дилеров будут на достаточном для продаж уровне", - заверила "РГ" руководитель отдела по связям с общественностью "Субару Мотор" Наталия Руденко.

Модельный ряд Mitsubishi, доступный на российском рынке, производится на заводах России, Японии и Таиланда. На данный момент в компании не наблюдают какого-либо влияния на производственные планы. Как только правила самоизоляции в России и других странах будут официально отменены, линии Mitsubishi заработают вновь и поставки возобновятся.

По мнению директора по маркетингу и связям с общественностью "ММС Рус" Ильи Никонорова, дефицит автомобилей Mitsubishi маловероятен, поскольку в период самоизоляции большинство дилеров закрыто, то есть не осуществляет продажи. Часть дилеров сейчас активно принимает предзаказы и фиксирует цену апреля онлайн с выдачей автомобиля в мае. На данный момент складов дилера и дистрибьютера достаточно, чтобы начать активно работать сразу после отмены режима самоизоляции.

"Доступность импортных автомобилей определенных марок и моделей будет определять не только длительность простоя автомобильных производств, но и временем поставки произведенных автомобилей в Россию. Модели, производимые за границей, поступают на российский рынок за период от двух до четырех месяцев с момента производства. Такой временной лаг делает более сложным процесс точного планирования. Кроме того, на производственный цикл влияет доступность комплектующих, ведь производства автокомпонентов тоже останавливаются из-за карантина", - комментирует Владимир Мирошников.

Планы накрылись

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Между тем, большинство участников рынка опасается, что открытие автосалонов после "нерабочего" апреля не решит всех проблем с продажами автомобилей. Даже если дилеры возобновят работу в начале мая, они могут столкнуться с затяжным падением спроса, вызванным майскими каникулами и летним отпускным сезоном. К тому же большинство желающих купить новую машину поспешили сделать это еще в марте, до ожидаемого скачка цен из-за обвала рубля. Поэтому важнее будет материальное положение граждан, которое в условиях нынешней неопределенности из-за ситуации с коронавирусом и курсом рубля в дальнейшем может только ухудшаться.

"В связи с введенными ограничениями из-за пандемии спрос на автомобили резко сократился. Однако больше вызывает опасения благосостояние людей и уверенность в завтрашнем дне с вытекающими отсюда последствиями. С другой стороны, сейчас формируется отложенный спрос на будущий период и не стоит забывать, что вся ситуация с ограничениями является временной. Как правило, компании просчитывают несколько вариантов развития событий в зависимости от наступления какого-либо из сценариев и восстановление производства до необходимого уровня спроса может занять всего 2-3 месяца", - констатирует Александр Захаров.

По мнению Владимира Мирошникова, спрос после снятия мер самоизоляции может снизиться, а переизбыток товарных автомобилей также опасен для отрасли, как и их недостаток. Сейчас как автопроизводители, так и дилеры исходят из консервативных планов продаж. В любом случае, на складе каждой марки будут быстрее всего "вымываться" наиболее ликвидные комплектации.