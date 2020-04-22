Заразившийся COVID-19 доставлен в больницу с лайнера Costa Atlantica

Один член экипажа итальянского круизного лайнера Costa Atlantica с коронавирусом в срочном порядке доставлен в больницу. Судно в настоящее время заблокировано в японском порту Нагасаки.

Как передает информагентство Киодо, состояние заразившегося могло резко ухудшиться.

Накануне японские специалисты выявили COVID-19 у 34 человек с круизного лайнера. Среди заболевших есть один россиянин. Всего на борту находятся 623 человека. При этом медики взяли пробы на коронавирус пока только у 57 человек.

Напомним, что корабль Costa Atlantica прибыл к японским берегам в конце марта для прохождения технического обслуживания и осуществления ремонтных работ.