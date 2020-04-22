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22.04.2020 12:09
Рубрика: В мире

Заразившийся COVID-19 доставлен в больницу с лайнера Costa Atlantica

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: AP Photo/Fernando Proietti Фото: AP Photo/Fernando Proietti
Фото: AP Photo/Fernando Proietti

Один член экипажа итальянского круизного лайнера Costa Atlantica с коронавирусом в срочном порядке доставлен в больницу. Судно в настоящее время заблокировано в японском порту Нагасаки.

В Японии на итальянском круизном лайнере обнаружили коронавирус

Как передает информагентство Киодо, состояние заразившегося могло резко ухудшиться.

Накануне японские специалисты выявили COVID-19 у 34 человек с круизного лайнера. Среди заболевших есть один россиянин. Всего на борту находятся 623 человека. При этом медики взяли пробы на коронавирус пока только у 57 человек.

Напомним, что корабль Costa Atlantica прибыл к японским берегам в конце марта для прохождения технического обслуживания и осуществления ремонтных работ.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID-19

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