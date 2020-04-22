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22.04.2020 12:58
Рубрика: Культура

"Зулейха..." показала высокие рейтинги, вышел тизер сериала "Грозный"

Текст: Сусанна Альперина
На этой неделе телеканал "Россия" завершает премьерный показ многосерийного фильма "Зулейха открывает глаза" в эфире и онлайн. Напомним, что сериал стартовал 13 апреля, сейчас уже известно, что только за первую неделю показа экранизация бестселлера Гузель Яхиной сумела установить сразу несколько рекордов в телеэфире.

Первые пять эпизодов со значительным отрывом возглавили топ-20 праймовых сериалов всех каналов не только в текущем году, но и во всем завершающемся телесезоне (с сентября 2019 по апрель 2020 года). Средняя доля совершеннолетней аудитории во время трансляции проекта "Зулейха открывает глаза" составила 21,1% при рекордном среднем рейтинге в 7,4%. По всей измеряемой телеаудитории (зрители от четырех лет и старше) первые пять эпизодов "Зулейхи" - также на первом месте в телесезоне- 2019/2020 с долей аудитории 20,2% при рейтинге 6,4%.

Фото: Предоставлено Первым каналом
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 апреля

Также драма "Зулейха открывает глаза" привлекла и огромную аудиторию в Сети: к 21 апреля первые пять эпизодов набрали суммарно более 9 млн просмотров на YouTube. На официальном сайте канала его дополнительно посмотрели более 2 млн раз.

Канал "Россия 1", вдохновленный такими успехами, представил первый тизер многосерийного фильма "Грозный" - о русском царе Иване IV. Как известно, он, рожденный править, рос сиротой, терпя притеснения и унижения от ближних бояр. Царь стремился утвердить на Руси единую и нерушимую власть, при этом был многократно предан ближайшими соратниками, а обретя великую любовь, потерял ее во тьме заговоров и интриг. "Грозный" - это история правителя, пережившего великие победы и великие поражения", - подчеркивают создатели сериала.

В картине будет показано становление личности царя. Роль Ивана Васильевича в сериале исполняют Александр Яценко и Сергей Маковецкий. Также в сериале снялись: Татьяна Лялина, Артур Иванов, Константин Крюков, Игорь Миркурбанов, Владимир Стеклов, Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Людмила Полякова, Игорь Яцко, Артем Ткаченко, Леонид Кулагин, Софья Лебедева, Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Мария Шумакова, Никита Панфилов и другие актеры.

Режиссером многосерийного фильма стал Алексей Андрианов, который уже снял для телеканала "Россия" проекты "София" и "Годунов".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео РГ-Фото

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