Академик Аганбегян оценил влияние пандемии на доходы населения

Сокращение производства и последствия всеобщей самоизоляции из-за пандемии коронавируса приведет к снижению реальных располагаемых доходов населения на 5-10 процентов в 2020 году, считает академик РАН Абел Аганбегян. Об этом он заявил в рамках онлайн-дискуссии, организованной Высшей школой корпоративного управления РАНХиГС.

"Пандемия коронавируса приведет к сокращению ВВП России минимум на 5 процентов, - сказал Абел Аганбегян. - Как следствие реально располагаемые доходы населения сократятся в интервале от 5 до 10 процентов, а число бедных увеличится в полтора-два раза".

При этом академик Аганбегян допускает, что пик заболеваемости коронавирусом уже мог быть пройден 19 апреля - в этот день прирост количества инфицированных COVID-19 был максимальным.

"Однако это может быть и временная просадка, понять, что происходит на самом деле можно будет только через две-три недели, когда тенденция уже станет очевидной", - добавил Абел Аганбегян.