За сутки в России подтверждено 4774 случая COVID-19 в 81 регионе

Как сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусной инфекцией, в стране выявлено 4774 новых случая заражения COVID- 19. Среди них без клинических проявлений - 2 282 (47,8%). Столица в общем количестве уже не первый день занимает меньше половины. На втором месте прочно Подмосковье.
Распределение по субъектам такое:
- Москва 1959
- Московская область 688
- Санкт-Петербург 191
- Мурманская область 97
- Ямало-Ненецкий АО 94
- Нижегородская область 73
- Ростовская область 71
- Ярославская область 65
- Брянская область 60
- Краснодарский край 58
- Республика Татарстан 57
- Ставропольский край 55
- Калужская область 53
- Владимирская область 46
- Чувашская Республика 43
- Ленинградская область 39
- Республика Ингушетия 39
- Саратовская область 39
- Хабаровский край 38
- Рязанская область 37
- Республика Дагестан 37
- Красноярский край 35
- Белгородская область 32
- Курская область 32
- Ульяновская область 32
- Республика Северная Осетия 31
- Республика Мордовия 28
- Свердловская область 28
- Тверская область 27
- Республика Башкортостан 26
- Самарская область 26
- Воронежская область 25
- Липецкая область 25
- Тульская область 25
- Кабардино-Балкарская Республика 25
- Карачаево-Черкесская Республика 24
- Чеченская Республика 24
- Кировская область 24
- Тамбовская область 23
- Оренбургская область 23
- Тюменская область 22
- Пермский край 21
- Волгоградская область 20
- Приморский край 19
- Новгородская область 17
- Астраханская область 17
- Новосибирская область 17
- Костромская область 16
- Республика Коми 15
- Республика Марий Эл 15
- Пензенская область 15
- Камчатский край 15
- Ивановская область 14
- Еврейская АО 14
- Ханты-Мансийский АО 12
- Республика Хакасия 12
- Республика Саха (Якутия) 12
- Орловская область 11
- Кемеровская область 11
- Республика Бурятия 10
- Удмуртская Республика 9
- Челябинская область 9
- Томская область 9
- Магаданская область 9
- Калининградская область 8
- Алтайский край 8
- Омская область 8
- Смоленская область 7
- Вологодская область 6
- Республика Калмыкия 6
- г. Севастополь 6
- Республика Карелия 5
- Курганская область 5
- Республика Крым 5
- Псковская область 4
- Архангельская область 3
- Забайкальский край 3
- Амурская область 2
- Республика Адыгея 1
- Республика Алтай 1
- Республика Тыва 1
ИТОГО 4774
Всего в России зарегистрировано 62 773 случая (+8,2%) коронавируса в 85 регионах.
Выписан за сутки 471 выздоровевший:
- Москва - 181
- Санкт-Петербург - 41
- Красноярский край - 20
- Рязанская область - 17
- Краснодарский край - 16
- Республика Ингушетия - 12
- Астраханская область - 12
- Ленинградская область - 12
- Нижегородская область - 11
- Тамбовская область - 11
- Удмуртская Республика - 10
- Республика Северная Осетия-Алания - 10
- Иркутская область - 8
- Ханты-Мансийский автономный округ - 7
- Пермский край - 6
- Республика Адыгея - 6
- Брянская область - 6
- Республика Бурятия - 6
- Тюменская область - 6
- Калужская область - 5
- Мурманская область - 5
- Свердловская область - 5
- Республика Башкортостан - 4
- Тульская область - 4
- Костромская область - 4
- Кабардино-Балкарская Республика - 4
- Алтайский край - 4
- Республика Хакасия - 4
- Новосибирская область - 3
- Калининградская область - 3
- Ростовская область - 3
- Республика Коми - 2
- Кировская область - 2
- Республика Калмыкия - 2
- Приморский край - 2
- Новгородская область - 2
- Республика Мордовия - 2
- Омская область - 2
- Ставропольский край - 1
- Хабаровский край - 1
- Курская область - 1
- Волгоградская область - 1
- Белгородская область - 1
- Ярославская область - 1
- Республика Саха (Якутия) - 1
- Амурская область - 1
- Камчатский край - 1
- Магаданская область - 1
- Республика Карелия - 1
За весь период выписано по выздоровлению по России - 4 891.
Умерли 42 пациента:
- Москва - 27
- Санкт-Петербург - 3
- Краснодарский край - 3
- Красноярский край - 3
- Брянская область - 1
- Нижегородская область - 1
- Пермский край - 1
- Республика Ингушетия - 1
- Тульская область - 1
- Ярославская область - 1
За весь период по России умерло 555 человек.
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