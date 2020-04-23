За сутки в России подтверждено 4774 случая COVID-19 в 81 регионе

Как сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусной инфекцией, в стране выявлено 4774 новых случая заражения COVID- 19. Среди них без клинических проявлений - 2 282 (47,8%). Столица в общем количестве уже не первый день занимает меньше половины. На втором месте прочно Подмосковье.

Распределение по субъектам такое: Москва 1959 Московская область 688 Санкт-Петербург 191 Мурманская область 97 Ямало-Ненецкий АО 94 Нижегородская область 73 Ростовская область 71 Ярославская область 65 Брянская область 60 Краснодарский край 58 Республика Татарстан 57 Ставропольский край 55 Калужская область 53 Владимирская область 46 Чувашская Республика 43 Ленинградская область 39 Республика Ингушетия 39 Саратовская область 39 Хабаровский край 38 Рязанская область 37 Республика Дагестан 37 Красноярский край 35 Белгородская область 32 Курская область 32 Ульяновская область 32 Республика Северная Осетия 31 Республика Мордовия 28 Свердловская область 28 Тверская область 27 Республика Башкортостан 26 Самарская область 26 Воронежская область 25 Липецкая область 25 Тульская область 25 Кабардино-Балкарская Республика 25 Карачаево-Черкесская Республика 24 Чеченская Республика 24 Кировская область 24 Тамбовская область 23 Оренбургская область 23 Тюменская область 22 Пермский край 21 Волгоградская область 20 Приморский край 19 Новгородская область 17 Астраханская область 17 Новосибирская область 17 Костромская область 16 Республика Коми 15 Республика Марий Эл 15 Пензенская область 15 Камчатский край 15 Ивановская область 14 Еврейская АО 14 Ханты-Мансийский АО 12 Республика Хакасия 12 Республика Саха (Якутия) 12 Орловская область 11 Кемеровская область 11 Республика Бурятия 10 Удмуртская Республика 9 Челябинская область 9 Томская область 9 Магаданская область 9 Калининградская область 8 Алтайский край 8 Омская область 8 Смоленская область 7 Вологодская область 6 Республика Калмыкия 6 г. Севастополь 6 Республика Карелия 5 Курганская область 5 Республика Крым 5 Псковская область 4 Архангельская область 3 Забайкальский край 3 Амурская область 2 Республика Адыгея 1 Республика Алтай 1 Республика Тыва 1 ИТОГО 4774 Всего в России зарегистрировано 62 773 случая (+8,2%) коронавируса в 85 регионах. Выписан за сутки 471 выздоровевший: Москва - 181

Санкт-Петербург - 41

Красноярский край - 20

Рязанская область - 17

Краснодарский край - 16

Республика Ингушетия - 12

Астраханская область - 12

Ленинградская область - 12

Нижегородская область - 11

Тамбовская область - 11

Удмуртская Республика - 10

Республика Северная Осетия-Алания - 10

Иркутская область - 8

Ханты-Мансийский автономный округ - 7

Пермский край - 6

Республика Адыгея - 6

Брянская область - 6

Республика Бурятия - 6

Тюменская область - 6

Калужская область - 5

Мурманская область - 5

Свердловская область - 5

Республика Башкортостан - 4

Тульская область - 4

Костромская область - 4

Кабардино-Балкарская Республика - 4

Алтайский край - 4

Республика Хакасия - 4

Новосибирская область - 3

Калининградская область - 3

Ростовская область - 3

Республика Коми - 2

Кировская область - 2

Республика Калмыкия - 2

Приморский край - 2

Новгородская область - 2

Республика Мордовия - 2

Омская область - 2

Ставропольский край - 1

Хабаровский край - 1

Курская область - 1

Волгоградская область - 1

Белгородская область - 1

Ярославская область - 1

Республика Саха (Якутия) - 1

Амурская область - 1

Камчатский край - 1

Магаданская область - 1

Республика Карелия - 1 За весь период выписано по выздоровлению по России - 4 891. Умерли 42 пациента: Москва - 27

Санкт-Петербург - 3

Краснодарский край - 3

Красноярский край - 3

Брянская область - 1

Нижегородская область - 1

Пермский край - 1

Республика Ингушетия - 1

Тульская область - 1

Ярославская область - 1 За весь период по России умерло 555 человек.