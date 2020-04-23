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23.04.2020 12:23
Рубрика: Культура

Автор комедии "Папа, сдохни!" рассказал о своем новом фильме

Текст: Сусанна Альперина

Фильм режиссера Кирилла Соколова - черная комедия "Папа, сдохни!" с Александром Кузнецовым в главной роли, которая вышла в 2019 году, неожиданно стала хитом в Британии.

Фото: youtube.com/ 公式チェブラーシカチャンネル
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"В российском кино появился новый сильный голос, который - что особенно отрадно, так как случается, увы, нечасто - сразу был распознан и признан в мире, - пишет bbc.com. Картину впервые показали на фестивале в Выборге "Окно в Европу" в 2018 году, где она получила главный приз в конкурсе игрового кино. Но в прокате лента прошла практически незаметно.

И вот сегодня объявлено, что режиссер Кирилл Соколов снимет новую приключенческую комедию "Оторви и выбрось". Роли в фильме исполнят Анна Михалкова, Александр Яценко, Виктория Короткова, Виталий Хаев, Ольга Лапшина.

Продюсеры - Артем Васильев и Игорь Мишин. Продюсерская компания "Метрафильмс", которую возглавляет Артем Васильев, займется производством картины. Фильм будет создан при поддержке министерства культуры Российской Федерации и Фонда развития современного кинематографа "КИНОПРАЙМ". Съемки картины должны были начаться в мае, но из-за пандемии перенесены по оптимистичному сценарию на июнь.

"Оторви и выбрось" - это фильм-погоня, в процессе которой члены одной запутавшейся семьи, а точнее три поколения женщин из одной семьи будут вынуждены лицом к лицу столкнуться с обидами прошлого, разобраться в сложных, токсичных взаимоотношениях и научиться прощать. Или не научиться... У кого как получится. И все это разбавлено брутальными, хулиганскими аттракционами: драками, перестрелками, дикими животными. В общем, надеюсь, получится круто!" - рассказывает режиссер и автор сценария фильма "Оторви и выбрось" Кирилл Соколов.

Фото: Предоставлено каналом "Россия 1"
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"С Кириллом меня познакомила замечательная актриса Виктория Короткова, она сыграла главную роль в фильме Алексея Германа-мл. "Под электрическими облаками", который я продюсировал. Я видел короткометражные фильмы Кирилла, и они еще тогда меня интересовали. А когда я посмотрел его дебютную полнометражную работу "Папа, сдохни!", то, как только вышел из кинотеатра, сразу договорился с Кириллом о дальнейшем сотрудничестве. Мне стало очевидно, что у него есть индивидуальный, самобытный почерк, сочетающий весомый багаж знаний о кино и, безусловно, режиссерский талант", - комментирует продюсер фильма "Оторви и выбрось" Артем Васильев.

"Без оглядки" - таким было рабочее название картины. Именно с ним авторы выходили на защиту проекта в министерстве культуры. "Новое название "Оторви и выбрось" точнее отражает жанр и характеры героев", - говорится в релизе "Метрафильмс".

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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