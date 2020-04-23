АвтоВАЗ не станет снимать автомобили Lada с гарантии из-за чип-тюнинга

В Сети появилась информация о том, что официальные дилеры российской марки Lada начали проверять автомобили на наличие незаводского программного обеспечения. В случае обнаружения так называемого чип-тюнинга экземпляры снимают с гарантии.

"Российская газета" обратилась к пресс-службе компании за прояснением ситуации.

"Факт обнаружения посторонней прошивки не является обязательным условием снятия с гарантии. Согласно п.5.2 гарантийного талона, требования покупателя, связанные с недостатками транспортного средства, не подлежат удовлетворению в любом из следующих случаях: -5.2 при внесении изменения в программное обеспечение, заводские настройки, параметры электронных блоков, если это явилось причиной (прямой или косвенной) возникновения недостатка или увеличения неисправности (дефекта)", - пояснили в пресс-службе марки.

Вазовцы подчёркивают, что при возникновении любого недостатка дилер всегда смотрит причинно-следственную связь между вмешательством в конструкцию автомобиля и дефектом. Если обнаружится посторонняя прошивка, но недостатка не будет, то мотор с гарантии не снимается.

"Любое постороннее вмешательство в конструктив автомобиля может повлиять на его безопасность. АвтоВАЗ рекомендует обслуживать автомобили только в официальных дилерских центрах Lada", - резюмируют в компании.