Число вылечившихся за сутки в Италии впервые превысило число заболевших

За последние сутки в Италии излечились от заболеваний, вызванных коронавирусом, 3 033 человека, а заболели 2 646 человек. Об этом заявил 23 апреля глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

По его словам, это первый день в стране за все последнее время, когда соотношение заболевших и выздоровевших изменилось в положительную сторону.

Между тем смертность в Италии продолжает сохраняться на высоком уровне, только за минувшие 24 часа скончались 464 человека, всего же с начала эпидемии нового коронавируса в стране умерло 25 549 человек.

Общее количество инфицированных коронавирусом составляет на сегодня почти 190 тысяч человек, выздоровевших в общей сложности 57 576 человек. В отделения интенсивной терапии находятся 2 267 человек, это на 117 человек меньше, чем днем ранее.

В Италии планируют с 4 мая начать ослаблять карантин, который был введен 10 марта. 4 мая планируется, по разным сведениям, открыть магазины, а если все будет нормально, то с 18 мая заработают бары и рестораны. При этом сохранится требование соблюдать дистанцию 2 метра между людьми, носить маски и перчатки. В аэропортах будут установлены термосканеры.